Babišův samoaudit připomíná samohanu

Především bych chtěl čtenáře ujistit, že novotvar samoaudit je jazykově správný a přijatelný, protože je odvozen od (sice již trochu archaického, ale stále libozvučného) slova samohana. Slůvkem samohana – pro mladší ročníky – se dříve označovala onanie. Tedy sexuální aktivita, kdy si jedinec vystačí sám a kdy ani v nejmenším nehrozí, že by došlo k nějaké chybě a následnému těhotenství.

Ministr Andrej Babiš si nechal od dvou renomovaných auditorských společností potvrdit, že vydělal tolik peněz, aby měl na dluhopisy, které v minulosti nakoupil. Obě renomované firmy mu to potvrdily s malou poznámečkou, že jejich dobrozdání nenaplňuje parametry standardního mezinárodního auditu. Modelově se tedy dostáváme do situace, kdy si nějaký subjekt zaplatí za potvrzení, že má vše v pořádku, a potvrzující firma je tak opatrná, že k tomu potvrzení dá rovnou prohlášení, že ten papír nemá žádnou hodnotu. Musíme si objektivně připustit, že podobné potvrzení má hodnotu použitého toaletního papíru, přesto jím pan ministr Babiš máchá na důkaz, že je poctivý. Takže navrhuji – akceptujme jeho obhajobu a začněme využívat Babišem zavedený samoaudit všichni. Jde o podobnou záležitost jako v případě samohany. Taky si s tím člověk vystačí sám – bez státních kontrolorů – a skutečně nehrozí, že by z takového mechanismu kontroly daňových plateb vzešla pokuta.

Začne to tím, že se zruší veškeré daňové kontrolní mechanismy, propustí se všichni státní zaměstnanci, kteří kontrolují výběr daní, a zásadně se okleští finanční úřady. Každý občan však bude povinen předložit koncem kalendářního roku potvrzení od nějakého kámoše za flašku, že nemá žádné daňové nedoplatky. A samozřejmě že se musí tolerovat, aby ten kámoš do potvrzení napsal formulaci „alespoň o žádných nevím“. Podobně jako to učinily auditorské firmy v případě posuzování příjmů pana ministra Babiše.

Myslím, že se jedná o zásadní daňové opatření, které zvýší výběr daní podobně jako EET, a proto zplna hrdla volám: Samoauditu a samohaně zdar!