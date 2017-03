Svobodu, nebo demokracii? Chraň nás, Bože, vlády lidu!

Demokracie znamená „vláda lidu“. Svoboda znamená, že co není výslovně, důvodně a zákonem zakázáno, tak to se smí. Tvrdá data bohužel ukazují, že nám lid – hybatel demokracie – přestal uvažovat svobodně, volí represi, cenzuru a restrikci a že pokud mají být zachovány základní občanské svobody, musí se zamezit tomu, aby do jejich udržení mluvil lid. Protože lid by ty svobody a jejich nositele a proroky s chutí zakázal, ještě lépe zavřel a nejlépe pak oběsil.

Idnes.czsi objednalo od agentury Median výzkum, kterým server zahajuje svůj seriál o zločinu. Průzkum zjišťoval, co si tak český lid myslí o trestání, svobodě, lidské důstojnosti a odplatě. Výsledek není překvapení pro člověka, který jezdí vlakem a diskutuje tam s ostatními cestujícími. Podotýkám: není míněno Pendolino na cestě do Ostravy, ale lokálka z Bobrdovic pod Mrdníkem do Bobrdovické Lhoty. Jedna z otázek průzkumu zněla, zda by naši spoluobčané poslali se čtyřmi vrahy na popravu (případně na doživotí do vězení, kdyby neexistovala možnost vězně popravovat) i nevinného. Pro odsouzení i nevinného hlasovalo čtyřicet pět procent respondentů, více než čtvrtina by raději neodsoudila nikoho. Zbylých třicet procent se nedokázalo rozhodnout.

To samo o sobě ukazuje, že čtyřicet pět procent respondentů je anetickými úchyly, kterým by okamžitě mělo být odebráno volební právo. Popravit nevinného – to je riziko, které společnost prostě NESMÍ nést, nebo se ta společnost promění v naprosto amorální bahno. Mimo to navíc naši spoluobčané, jak průzkum ukázal, volí represi bez váhání všude. Většina lidí chce tvrdší tresty, za nejtěžší zločiny by trestali i třinácti a čtrnáctileté děti a pro trest smrti je těsná nadpoloviční většina. Takže kdyby o trestu smrti rozhodoval lid, tak by zcela demokraticky stát zase začal v souladu se zákonem vraždit své občany. A pětačtyřiceti procentům občanů by bylo úplně jedno, jestli každý pátý popravený je nevinný.

Nevíme, kdo jsou současné elity, jen víme, že to nejsou ani volení politici, ani oligarchové. Moudrost není potřeba ani k jedné z těchto rolí. Takže nevíme, kdo by vlastně měl společnost řídit. Víme však naprosto jistě – lid jako celek přemýšlí zcela nesvobodně a lidovláda – demokracie – se dostává do přímého protikladu se svobodou. Trest smrti, jehož existence je dělítkem mezi primitivistánem (Texas nevyjímaje) a civilizovanou zemí, by u nás lid zavedl. A pětačtyřicet procent lidu by akceptovalo, kdyby z každých pěti popravených byl jeden nevinný. Pane Bože, jestli můžeš: Chraň nás před vládou lidu!