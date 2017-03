Evropa je nepoučitelná, dál přijímá možné teroristy, Trump brání Ameriku zákonem

Těžko říci, proč si někteří lidé nepřečtou, jaké nařízení vlastně Donald Trump podepsal ohledně dočasného zákazu vydávání víz občanům 6 států, s převážně muslimským obyvatelstvem. Je zaměřeno na eliminaci příjezdu možných teroristů a radikálních islamistů. Co to může znamenat? Že někteří z těchto lidí pojedou do Evropy, protože dnes můžete například do Itálie po moři dorazit nelegálně bez dokladů či s falešnou identitou. A bude s vámi zahájeno azylové řízení. Je to nepochopitelné, ale je to tak.

Je neuvěřitelné, že evropské státy nedokážou nijak zásadně reagovat na bezpečnostní hrozby. Některé teroristické útoky ve Francii, Belgii či Německu přitom v posledních letech spáchali imigranti, kteří přijeli nelegálně nedávno. Bohužel to pokračuje dál. Nedaří se ani vracet neúspěšné žadatele o azyl do jejich domovských zemí. Jediným „úspěchem“ je dočasně menší počet přijíždějících migrantů, protože byla uzavřena takzvaná balkánská trasa a tito lidé se nemohou dostat dál přes Řecko.

Na druhou stranu mnoho Evropanů nadává Trumpovi a jeho vládě, že vydávají zákazy cestování pro muslimy. Na jejich stranu se přidaly i americké soudy. Proto podepsal prezident USA v pondělí nový dekret. Proč ale většina médií a diskutující na sociálních sítích zamlčují podrobnosti, které obsahuje? Protože najednou bychom viděli „jiného“ Trumpa a to se nesmí dopustit za žádnou cenu.

Hollywood na Oscarech válku proti Trumpovi nevyhrál, zcela ji překryl gigantický trapas

Nové nařízení ve skutečnosti nenastoluje plošný zákaz proti obyvatelům vyjmenovaných zemí, ale je selektivně namířeno proti radikálům. Někteří lidé budou muset prostě projít v blízké budoucnosti daleko přísnějším a podrobnějším prověřováním, a pokud se prokáže, se jakýmkoli způsobem spolupracovali či podporovali nějaká radikální hnutí a skupiny, nedostanou americká víza. To přece není nic nesprávného, to by měla dělat i Evropa, jenže ta nedokáže ani zastavit příliv nelegálních migrantů, ne aby ještě předtím řešila jejich víza.

Samozřejmě, že do USA je složité se z Afriky a Asie dostat, ale v Americe existuje problém především s miliony nelegálních imigrantů z Mexika a Latinské Ameriky. To chce Trump řešit dokončením zdi na hranicích s Mexikem.

Na rozdíl od toho, co tvrdí neziskové a humanitární organizace, muslimský svět a většina médií, nové Trumpovo nařízení nabízí mnoho možností, jak víza i občané dotčených šesti islámských států dostat nadále mohou. Není to ani trvalý, ani plošný zákaz. Proto by mohl tentokráte projít i posuzováním amerických soudů.

Merkelová to nevydržela, jede rychle za Trumpem do Ameriky. Uvidíme překvapivou lásku?

Kdo už má americké vízum, může do USA jet i například z Libye či Sýrie. To samé platí pro držitele takzvaných zelených karet, tedy lidí s povolením v Americe pracovat a žít. Víza dostanou i obyvatele šesti problematických států, pokud jedou do Spojených států na operaci, léčení či z jiných zdravotních důvodů. Vyhoveno by mělo být (ne ve všech případech) i rodinným příslušníkům. Restrikce se netýkají ani desítek tisíc právnických osob, které už mají v USA povolení podnikat.

Teď nastane 90 dní, kdy se u dotčených zemí nastaví nový systém, aby se zabránilo příjezdu možných teroristů a radikálů. Uprchlíci a žadatelé o azyl budou daleko přísněji vybíráni a ověřováni. Pokud se nepodaří prokázat jejich identitu a nepředloží dostatečně hodnověrné informace o svém životě, americká víza s největší pravděpodobností nedostanou. Tím se má zabránit pronikání extrémistů na území USA.

Co je na tom nepochopitelného a nesprávného?

To samé by ve svém vlastním zájmu měla dělat i Evropa, jinak bude opět naříkat při dalších teroristických útocích a tvářit se, že neví co s tím. Mnoho evropských politiků neví či nechce vědět, ale to neznamená, že to neví nikde na světě.

První projev prezidenta USA Donalda Trumpa s českými titulky

720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: První projev prezidenta USA Donalda Trumpa s českými titulky • VIDEO YouTube.com