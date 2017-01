Proboha, co to mají v Americe za prezidenta? Nepije, nekouří, vydělává peníze, je dobře oblečený workoholik

Pokud se Amerika a svět domnívaly, že prezident Donald J. Trump se po nástupu do funkce uklidní, tak už první dni ukazují, že nikoli. Bude to jízda, která nemá obdoby. V dobrém i špatném. Trump vykazuje zvláštnosti, které jsou pozoruhodné. Navíc si nepřinesl do Bílého domu některé nesmyslné vlastnosti, kterými oplývají „normální“ politici. Podívejme se na ně.

Donald Trump nepije. Vůbec nepije alkohol. Jeho starší bratr Fred zemřel v roce 1981 na důsledky alkoholismu. Donalda podle jeho vlastních vyjádření smrt bratra silně zasáhla a tehdy se rozhodl abstinovat. Nenapil se ani v den inaugurace při slavnostních akcích v Kongresu či na několika plesech. Tím pádem budou i jednání s Milošem Zemanem či Vladimirem Putinem probíhat jinak.

Donald Trump nekouří. Podle všeho tuto jeho vlastnost přebrala i většina mimořádně rozvětvené rodiny.

Donald Trump je workoholik. Sám to o sobě říká. Dovolená je pro něj „nuda“, protože na ní většina lidí nepracuje. To si prý neumí představit. Čekejme v tomto případě velmi vysoké tempo, kterým bude všechny překvapovat. Podle některých dostupných informací prý neustále „honí“ spolupracovníky, aby se něco „dělo“. Aby se každý den něco dělo.

Donald Trump jako manekýn. Vzhledem k tomu, že je bohatý (odhady majetku se pohybují mezi 4 až 10 miliardami dolarů, podle toho, co všechno se hodnotí), chodí i velmi dobře oblečený. Dává si na tom velmi záležet. V teplákách ho zřejmě nikdy neuvidíme. Ale dělá to tak skoro celý život. Ve vytříbeném oblečení si libuje i jeho manželka Melania, která měla fantastické modré šaty a doplňky při inauguraci. Modelku (skutečnou i virtuální) připomíná také jeho dcera Ivanka.

Donald Trump versus média. Ve své knize Crippled America: How Make America Great Again (vyšla loni česky pod názvem Vraťme Americe její velikost. Jak dát do pořádku ochromenou Ameriku) napsal, že „některá média jsou velice nepoctivá. Neusilují o otištění pravdy, nechtějí opakovat mé výroky v jejich úplnosti a nechtějí si dát tu námahu, aby vysvětlila, co jsem měl na mysli. Přitom vědí, co jsem řekl, vědí, co jsem měl na mysli, jenže to upraví nebo vyloží tak, aby vznikl odlišný význam.“

Neustálé spory s médii, tedy to, co se dlouho považovalo za nevýhodu, se v dnešní době může stát výhodou. Trump přiznává, že média někdy „využívá“, stejně jako ony „využívají“ jeho. Že se sice vzájemně potřebuje, ale že on se nebude v ničem přizpůsobovat. To důsledně dělá. Klasická média obchází svým Twitterem, na kterém ho už sleduje 22,5 milionu lidí.

Donald Trump si platil většinu kampaně sám. Na rozdíl od předchozích amerických politiků (a na rozdíl od Hillary Clintonové), si platit velkou část kampaně sám. Měl sice i sponzory, ale nepotřebuje být někomu za to vděčný tak, jak to v politice známe po celém světě. Kvůli svému majetku je i těžko zkorumpovatelný. Což se také nedá o mnoha politicích říct.

Donald Trump říká, co si myslí. V tomto s ním bude mít svět i hodně Američanů skutečný problém. Nejsme na to zvyklí. Zákulisní politické hrátky tolik nevyužívá. Je to jeho přednost, ale současně mu to i škodí. Jeho razantní (podle některých neomalené) jednání s Mexikem kvůli výstavbě zdi na vzájemných hranicích naznačuje, že se máme v tomto směru na co „těšit“.

Donald Trump nebude ustupovat. Z těchto všech důvodů je jasné, že nový americký prezident nebude ostatním ustupovat. Ani Rusku, ani Číně, ani Evropě. Zda to nezpůsobí globální problémy, to ještě nevíme.

Trump neustále opakuje, že „učiní Ameriku opět velikou“. Sám sebe už velikým učinil. A to určitě ještě není určitě všechno, čeho se dočkáme.