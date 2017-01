Palec nahoru pro Trumpa: Zastavil Obamovy peníze pro Palestince

Velmi rozhořčené palestinské informační zdroje izraelského deníku The Times of Israel sdělily jeho redaktorům, že prachy od Obamy nepřijdou. Trumpova administrativa zmrazila jejich výplatu. A mně to zvedlo náladu jak máloco. Protože z peněz a materiální pomoci, jež do Gazy naše civilizace posílá, se platí teror proti Židům a z cementu, který jim tam dodáváme na obnovu válkou zničených bytových domů, dělají podzemní tunely do Izraele. Aby jimi mohli posílat bombové útočníky, případně jimi unášet Židy do Gazy.

Zopakujme si horká data o podpoře Palestinců Američany: Obama těsně před koncem svého mandátu „přiklepl“ Palestincům dotaci v přepočtu víc než pět miliard korun. Peníze měly být použity na rekonstrukci a na přípravu demokracie na západním břehu a v pásmu Gazy.

Už sama myšlenka demokratizace Gazy, ovládané teroristickou islamistickou organizací Hamás, je taková dost obamovská — je to něco jako pokoušet se zakládat demokracii na území kontrolovaném Islámským státem. Podobné platby palestinským teroristům jsou však dobrou tradicí jak amerických demokratů, tak Evropské unie. Nějak ten moderní levičácký antisemitismus prostě vybublat musí, když je ho plná celá postmoderní intelektuální levice.

Ve středu oznámilo ministerstvo zahraničí Spojených států, že platbu pozdrží do doby, než bude úřadovat nový (Trumpův) ministr, a že k platbě dojde jen tehdy, když s ní bude souhlasit a potvrdí ji. Což je vzhledem k Trumpově realistickému postoji k izraelsko-palestinskému konfliktu poměrně málo pravděpodobné.

Takže i když média apriorně nasadila Trumpovi psí hlavu, jsou jeho první kroky v úřadě racionální a budí důvěru. Jak důsledná podpora Izraele, kterou vyjádřil opakovaně, tak zaražení dotace Palestincům a stavba mexické zdi, jež je pro jižní státy USA jedinou záchranou, ukazují, že je to realista. Že nešel do politiky hájit genderové ideje pochycené na katedře kulturní antropologie, ale zájmy Američanů. Jen ten přeliv by fakt měl doladit.