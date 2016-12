Trump není Zeman, neleze čínským komunistům do řiti

Česká republika i Spojené státy americké mají jedno společné: je pro ně důležitý obchod s Čínou. A zatímco pro Českou republiku je to zatím spíše okrajová záležitost, která možná poroste, u USA má obchod s Čínou v podstatě strategický charakter i objem. Přesto USA osobou příštího prezidenta, na rozdíl od toho českého, neleze čínským komunistům do řiti.

Jak známo, v nedávné minulosti k nám zavítal dalajlama a z jeho setkání s ministrem Hermanem byl celonárodní škandál. Čínská strana se mohla pominout, proč se bavíme se separatistou, a pomazané hlavy se kály. Miloš Zeman plus další tři nejvyšší ústavní činitelé vydali prohlášení, kterým v dvoustupu napochodovali Číňanům do zadku. Přestože kontakty s dalajlamou a solidarita s tibetským lidem, který je ve své vlasti okupované Číňany v pozici občanů druhé kategorie, patřily dlouhá léta k dobré tradici naší zahraniční politiky. A přestože lidskoprávní aspekt bychom z naší zahraniční politiky neměli v žádném případě vynechávat.

Připomínám – bylo to v době, kdy mediální scéna pořád ještě srovnávala Zemana s Trumpem a vycházely analýzy shod a neshod jejich nejrůznějších znaků. Nyní Trump ukázal, že rozhodně není Zeman, že nehodlá Číně poklonkovat ani v situaci, kdy je pro něj klíčovým obchodním partnerem, a svou zahraniční politiku bude dělat podle svého svědomí, ne podle ohledů na čínské komunisty.

Trump v pátek přijal – po telefonu – gratulaci ke zvolení od tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen. Poprvé od roku 1979, kdy prezident James Carter uznal politiku jedné Číny, došlo ke kontaktu amerických špiček s tchajwanskými.

Čínská strana se samozřejmě mohla pominout stejně jako z návštěvy dalajlamy u nás. Tchajwan je území, které si Čína nárokuje, a jeho prezidentka je pro ně separatistkou stejně jako dalajlama. Trump, na rozdíl od Zemana, však nesesmolil poníženou supliku čínským soudruhům o prominutí, ale přes Twitter sdělil prostou myšlenku: Proč by nemohl přijmout gratulaci od prezidentky země, do které USA dodávají zbraně za miliardy dolarů?

Takže, milý pane prezidente Zemane, takhle se odpovídá na hemzy čínských komunistů, ne uplakanou omluvou jako vy se Sobotkou a ostatními melody makers. A novináře prosím, aby nadále Trumpa k Zemanovi nepřirovnávali. Trump totiž vzkazem Číně ukázal, že má koule říkat i nepříjemnou pravdu, i když to nemusí být úplně ekonomicky obezřelé. A na to by se Zeman opravdu nikdy nezmohl.