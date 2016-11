Máme to písemně, Evropa je riziková oblast!

Pořád máme pocit, že se nás válka na Blízkém východě až zas tak moc netýká, že hlavně že migranti chtěli do Německa, a ne k nám, a jinak to můžeme mít celý na salámu. Je to omyl — po Mossadu nejlepší tajné služby na světě už považují Evropu za oblast rizikovou pro cestovatele.

Americké tajné služby včera vydaly varování pro občany Spojených států, kteří mají v úmyslu cestovat do Evropy. Důvodem jsou možné teroristické útoky, jež tajné služby považují za pravděpodobné na evropských vánočních trzích a podobných svátečních shromážděních.

Varování vydalo americké ministerstvo zahraničí jako svoje oficiální stanovisko, podobně jako má naše ministerstvo zahraničí varování před nebezpečnými oblastmi pro české cestovatele.

Podívejme se na seznam zemí, které naše ministerstvo považuje za rizikové a před jejichž návštěvou naše travellery varuje: Afghánistán, Alžírsko, Čad, Egypt, Irák, Jemen, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, Konžská demokratická republika, Libye, Mali, Niger, Nigérie, Pákistán, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Sýrie.

No a do podobného seznamu, do sousedství výše uvedených a vcelku odpuzujících zemí, zařadily Spojené státy včera celou Evropu. Samozřejmě včetně naší země. Takže se dostáváme — naše bezpečnost — do podobného levelu vnímání jako Jemen nebo Somálsko.

Islamisté už vlastně vyhráli. Náš svět — západoevropský civilizační okruh — byl z podstaty postaven na delegování zajištění bezpečnosti občanů na ozbrojené složky. A na míru. Nyní nám islamisté vnutili válku, a ozbrojené složky nemohou kvůli kvantům imigrantů zajistit identifikaci potenciálních teroristů a dohled nad nimi.

Pro prostého Američana, jenž je od islamistů přece jen o moře dál než my Evropané, je už evropská ztráta kontroly nad potenciálními teroristy tak silná, že ji vnímá jako ohrožující. Takže náš svět — svět míru a bezpečnosti — dle mínění amerických tajných služeb skončil a naše stará, dobrá a bezpečná Evropa se stává rizikovou oblastí. Co na to říct jiného než Alláhu akbar?