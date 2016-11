Páni měšťané, Satan přece neexistuje!

Zpráva je to tak blbá, že proběhla všemi deníky, a prakticky všichni ji už četli. Ve Valašských Kloboukách město na žádost občanů zrušilo metalový koncert kapel Torr a Root. Kapela Torr to okomentovala na svém Facebooku: „Koncert zrušilo vedení města pro údajné šíření satanismu, takže se rozhodli tomuto vystoupení zabránit. Je až neuvěřitelné, co se ještě v dnešní době může stát.”

Zpráva mne nesmírně zaujala. To, že je Valašsko lokalitou poněkud stranou center civilizace, je mi známo. Dokonce jsem slyšel, že tam v některých vesničkách, které se dosud nezmohly na zvon, plácají poledne prknem o rybník. Takže skutečnost, že místní občané Valašských Klobouk projevují strach ze Satana, příliš překvapující není. Za zcela revoluční lze však označit skutečnost, že se strachem ze Satana u místních občanů dále pracují úřady, a dokonce strachu z pohádkové bytosti podřídí kulturní dění ve městě.

Proto navrhuji, aby se z Valaškých Klobouk stal skanzen. Místo, kam se budou lidé dívat na občany, co veří v Satana, Bubáka, a o polednách se skrývají před polednicí. Večer pak před hýkalem. Věřím, že takovou koncentraci tuposti jinde než v Kloboukách v Evropě nenajdeme, a že se na takové atrakci dá slušně postavit místní ekonomika. Takže, valašskokloboučtí, máte šanci! Můžete zažít hned. Pokud ovšem nechcete čekat, až si vaši radní naběhnou na vidle ještě o kousek hlouběji. Až pro propagaci strašidel zakážou Dvořákovu Rusalku.