Neostře sledovaná diskriminace. Může žák odmítnout nosit ve škole papuče z náboženských důvodů?

Diskriminovat možno například z důvodu věku, rasy, pohlaví, politického přesvědčení, náboženství či sexuální orientace. Diskriminace je řadou evropských a českých právních předpisů zakázána. A to je koneckonců dobře.

Jedna ze zajímavých otázek, jež se v ČR řeší v poslední době, je zákaz nošení (náboženských) pokrývek hlavy v některých českých školách. Ano, autor zde mj. naráží na žalobu jedné studentky, které škola zakázala nosit hidžáb. Je to diskriminace?

Mám za to, že diskriminační by to přece bylo, kdyby nošení hidžábu či jiné pokrývky hlavy bylo zakázáno/povoleno jen někomu.

Pakliže citovaný zákaz platí pro všechny bez rozdílu a není retroaktivní, tak mně přijde fair play. Byť lidsky chápu, že někomu může být i nepříjemný.

Cui bono? Kdyby zákaz nošení pokrývek hlavy ve školních řádech nebyl, tak by tam mohli mj. za chvíli sedět „puberťáci“ nejen v čepicích (baseballkách, mysliveckých či zimních), ale třeba v helmách na motorku či lyže. Anebo studentky s klobouky tak obřími, že by bránily zcela či zčásti výhledu na tabuli spolužákům za nimi.

A co tzv. pastafariáni s cedníky na hlavách? Těm bychom také měli jejich svérázné „gastro pokrývky“ při vyučování dovolit? Pastha rhei?

S laskavou nadsázkou: to by se pak mohlo zakázat dávat do školních řádů povinné přezouvání na základních školách — mé náboženství zakazuje mé dceři nosit papuče. Že vás také zažalujeme?

Český školský zákon sice mj. říká, že vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu. Nicméně zákaz šátků či hidžábů ve školách sám o sobě za diskriminační pokládat nemožno. Samozřejmě něco jiného by bylo, kdyby stát zákonem zakázal vzdělávání například dětí muslimských či třeba polské národnosti, to by diskriminace samozřejmě byla.

Přátelé, navíc zmíněný zákaz nošení pokrývek hlavy při vyučování v českých školách na základě školních řádů (jež mj. podléhají souhlasu zřizovatele – tím je většinou obec či kraj) existuje již mnoho let a není (ani nebyl) nijak perfidně zacílen na muslimky.

A nebyl, aspoň co vím, nikde přijat retroaktivně ani ad hoc kvůli někomu až nyní. To by bylo skutečné porušení práva.

Ale svůj názor jako demokratický právník rozhodně nikomu nevnucuji, jelikož mám na paměti slova TGM: Demokracie je diskuse.

Autor je právník a publicista