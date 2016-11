Novinka z ministerstva: Když se chodec vyboduje, přijde o chodecký průkaz?

S mimořádným zájmem jsem přijal nové opatření ministerstva dopravy, podle něhož budou trestné body kromě řidičů dostávat i chodci. V rámci práva na informace chci vědět, co to na tom ministerstvu kouřej, a chci taky.

Ministerstvo dopravy chystá nový sankční systém v silničním provozu. Do Poslanecké sněmovny půjde jeho návrh na změnu a také zpřísnění silničního zákona. Novela má zahrnout i trestání chodců za způsobení dopravní nehody. Což jako myšlenka rozhodně není špatné — ač neřidič, pozoruji někdy skoky chodců pod rozjetá vozidla s velkou úzkostí. Nerad koukám na přejetý lidi.

Takže zavést nějaké pokuty pro chodce, co způsobí dopravní nehodu, není rozhodně od věci. Ostatně pokuty pro chodce již dávno existují — zkuste před očima městského strážníka přejít na červenou.

Nový silniční zákon však obsahuje i změnu, která mne naplnila značnými rozpaky a na niž čekám s neklidem (občanským samozřejmě). Tou změnou je bodový systém pro chodce. Když chodec způsobí dopravní nehodu, má dostat dva trestné body podobně jako řidič.

Jako chodec způsobuji dopravní nehody poměrně často. Disponuji totiž tak luzným zjevem, že se často řidiči obdivně zahledí směrem k mé osobě na chodníku a naperou to z nepozornosti do kandelábru. Jaký tedy bude můj osud, až se vyboduji? Jednou z možností je, že mi odeberou chodecký průkaz. Je pravda, že sice žádný nemám, ale Ťokovo ministerstvo tento drobný detail možná napraví a vybaví nás, deset miliónů českých chodců, průkazy, aby bylo co odebírat, až se vybodujeme.

Druhou možností je, že dostanu zákaz vycházení a z bytu budu smět vycházet jen v době mimo dopravní špičku. Anebo si budu muset z vlastní kapsy platit nosiče, kteří mne budou po ulicích — s plným dodržováním dopravních předpisů samozřejmě — nosit.

Prostě — nevím. Jaký bude osud vybodovaných chodců, zatím nebylo zveřejněno. Ale pokud mne někdy zahlédnete, jak mne na ulici nesou, tak vězte: Nejsem na šrot, ale Ťok mne vybodoval!