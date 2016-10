Milí spoluobčané, Havel by z té písně zvracel

Když se Koller se Svěrákem pustí do propagandy, nemůže to dopadnout dobře. Oba klasici české kultury se svým havlofilním hitem Milí spoluobčané zařadili po bok Olivie Žižkové a Dominiky Myslivcové. Zatímco u děvčat propagandistické písně nepřekvapují, na Svěráka s Kollerem mě to fakt mrzí.

Když se s protiimigračními postoji vynořili z kalu dna české populární hudby novodobí protiimigrační agitpropčíci a začali zpívat proti běžencům, byla to docela sranda. Vážená Olivie Žižková se svým hitem Evropo, dýchej pobavila i depresivní pacienty. Lidé jsou zlomyslní a vidět, že je někdo za mikrofonem opravdu trapnej, potěší.

Když se k Olivii přidala Dominika Myslivcová, byl bizar dokonán. Bárbínka v růžových šatečkách, co předtím byla hatefree, se nám rozezpívala proti uprchlíkům, což v kombinaci s jejím růžovým vzhledem vytvořila dokonalou mozaiku absurdity. Všichni moji známí její písně fakt žrali, pouštělo se to na zhuleneckých mejdanech, a my starší uvažovali o obnově Festivalu politické písně, jaký existoval za socialismu. My si totiž hloupě mysleli, že zpívaná propaganda, politické písně a tance, nenávratně vzal čas a ony odešly do propadliště dějin. Žižková s Myslivcovou ale prokázaly, že dodnes existují mozečky, které angažované umění produkují. Sváděli jsme to všichni na jejich mentální nedostatečnost.

Nyní se však politická píseň objevuje znovu, a to ne proti imigrantům, a ne od neznámých slepiček, které se potřebují zviditelnit. Novou angažovanou politickou píseň ze sebe bohužel vyplodili pánové Zdeněk Svěrák a David Koller, a prokázali, že ani stáří nazajistí moudrost. Protože sepsat a nazpívat oslavný paján na Václava Havla je opravdový idiotismus. A zahájit ho nahrávkou Havlova hlasu, kde v projevu říká „Milí spoluobčané“, je doslova chucpe. K tanci i poslechu zde:

Chápal bych, kdyby pánové Koller a Svěrák sepsali a nazpívali oslavu na Husáka - tomu by jistě podobná propagační píseň udělala dobře. Nebo na Gottwalda - tomu by se taky jistě líbilo, jak na něj lid vzpomíná. Oslavná píseň na Havla? To asi někdo upad, ne?

Pokud někdy byl v České republice politik, který opovrhoval falešnou pompou, prázdnými frázemi, pochlebováním a vlezdoprdelismem, tak to byl právě Václav Havel. Člověk i politik cílevědomě a plánovitě neokázalý, skromný, pohrdající falší a servilitou. A právě na takového politika dva klasikové české kultury sepíšou a nazpívají servilní ódu.

Takže, vážený pane Svěráku a vážený pane Kollere: Kdyby vaši ódu na sebe slyšel Václav Havel, tak se, jak ukazují jeho celoživotní postoje k okázalé oficiální pompě, okamžitě pozvrací.