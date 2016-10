Zákonem proti potratům kráčí Polsko do středověku

Sobota byla v Polsku den velkých demonstrací proti novému protipotratovému zákonu. Slůvkem „velký“ myslím tisíce, ne statisíce či miliony demonstrantů. V Polsku má totiž katolická církev a bludy odvozené z jejích postojů masovou podporu veřejnosti, takže liberálů tam až zas tak moc není.

V platnost tam vstupuje nový protipotratový zákon, sepsaný zcela v duchu křesťanských bludů. Na potrat je nárok pouze a jedině v případě, kdy bezprostředně hrozí ohrožení života a zdraví těhotné ženy. Jinak není přípustný - jak ostatně měli na řadě transparentů napsáno i demonstranti - ani v případě, kdy otec znásilní svou nezletilou dceru a přivede ji do jiného stavu.

Západ jako Islámský stát

Svoboda rozhodovat o vlastním těle - dokonce i pro ženy - je samozřejmou součástí západním kultury. V momentě, kdy se tato kultura dostává do příliš silného vleku katolické církve, najednou rezignuje na hodnoty Západu a začíná se chovat jako Taliban nebo hodnostáři IS - brát vlastním občanům základní svobody.

Polský příklad ukazuje, že pro Evropu není nebezpečný jen fundamentalistický islám, ale jakákoliv fundamentalistické náboženství či extrémní fundamentalistická ideologie jiného typu - od veganství přes sektu Avenna až po komunismus. To, k čemu dochází v Polsku, je jednoznačným omezováním lidských svobod náboženskými předsudky. To samé, co dělají salafisté v jimi ovládaných územích.

Vedle protipotratového zákona nově v Polsku platí i zákaz, aby zdravotní pojišťovny proplácely umělé oplození. Církev se tak jednoznačně dostává za hranice svých vlastních pravidel - obrací se proti trpícím. Manželé, které bez umělého oplození nemohou dítě počít, jsou nesporně handicapovaní, po katolicky řečeno „maličcí a ubozí“, a církví hnaná pravicově konzervatiovní vláda se tak postavila proti postiženým, handicapovaným lidem.

Nebojme se jen islamismu! Všechny monoteistické a fundamentalistické ideologie jsou ve své podstatě totalitární, a když na sebe jako nyní v Polsku vezme fundamentalistickou podobu katolická víra, stává se skoro stejně nebezpečnou, omezující a diskriminující, jako islámský fundamentalismus.