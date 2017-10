Sex, drogy a nespoutaná zábava: Unikátní pohled do zákulisí čínských nočních podniků

Ukrajinec Sergej Melničenko se v roce 2015 přestěhoval do Hongkongu, kde se začal živit jako model a tanečník. Tato práce ho zavedla i do jednoho z nočních klubů, kde objevil svět, o kterém do té doby ani netušil, že existuje. Zároveň ho tato zkušenost proměnila i ve fotografa.