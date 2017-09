Unikátní historické fotografie prostitutek v muslimském Íránu, dnes by ty ženy režim popravil

V teokratickém muslimském Íránu musí dnes ženy chodit na veřejnosti zahalené a je v nepředstavitelné, že by na ulici nabízely své služby prostitutky. Ale v hlavním městě Teheránu byla kdysi dlouhá léta „vykřičená čtvrť“, kde sexuální služby nabízely nejenom ženy, ale dokonce i muži. Jmenovala se Citadela a v íránské metropoli existovala až do roku 1978, kdy vypukly protivládní demonstrace a pak byla vyhlášená islámská republika, kde platí právo šarí’a.

Citadela byla stará čtvrť špinavých uliček v Teheránu, kde od dvacátých let minulého století pracovalo několik desítek prostitutek. Jak dokládají dobové informace, ve 30. a 40. letech tato čtvrť žila velmi pestrým životem a bujel zde nekontrolovatelný zločin. Prostitutky zde postávaly po ulicích a v jedné postranní uličce byli i prostituti-muži.

V roce 1953 zorganizoval šáh Muhammad Rezá Pahlaví za pomoci americké CIA státní převrat a čtvrť byla proměněna na ghetto, kde ale prostitutky zůstaly. Byly to už výhradně ženy, které zde zůstávaly žít i se svými dětmi a zákazníci měli přístup pouze přes hlídanou železnou bránu. V 70. letech zde pracovalo kolem 1500 žen. Jejich dcery je často v povolání následovaly a mezi syny bylo hodně narkomanů. Muži sem chodili za sexem, drogami, ale vyhledávali někdy jen ženskou společnost, oblíbené bylo například společné sledování filmů.

V ghettu tehdy šáhův režim zřídil také zdravotní středisko, policejní stanici, školu i sociální centrum. Ženy zde ale trpěly chudobou, některé byly závislé na heroinu a největší problémy nastaly, když byly staré. Většinová společnost jim odmítala pomoci. Když v roce 1978 propukly v Íránu nepokoje a v lednu 1979 musel šáh uprchnout do exilu, byl také konec s prostitucí v Citadele. Moci se totiž chopil charismatický muslimský duchovní ajatolláh Chomejní a byl nastolen tvrdý teokratický režim.

Fotografie prostitutek v Teheránu pořídil v letech 1975 až 1977 jeden z nejvýznamnějších reportážních íránských fotografů moderní doby Kaveh Golestan. Ten se většinou věnoval válečným konfliktům a pracoval také pro prestižní světové agentury i pro britskou BBC. Golestan zemřel v dubnu 2003 v iráckém Kurdistánu, když šlápnul na minu.

Jisté je jedno, podobné fotografie dnes už není možno v Íránu pořídit. Pokud by nezahalená žena na ulici nabízela sexuální služby, byla by nejspíše revolučními ozbrojenými gardami na místě zabita, nebo by okamžitě skončila ve vězení.