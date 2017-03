Tajemství trvá: Nejvyšší nezdolaná hora světa zůstává v Bhútánu, vláda na ni nikoho nepouští | Reflex.cz

V překladu se jmenuje „Bílá hora tří duchovních bratří“, v úředním jazyce dzongkä pak Gangkhar Puensum. Je to nejvyšší hora království Bhútán a se 7570 metry také nejvyšší, stále nezdolaný vrchol světa. Podle všeho to tak na nějakou dobu i zůstane. Přestože by se podle všeho jednalo o hodně těžký výstup, své tajemství si „bratři“ uchovávají z úplně jiných důvodů. Bhútánská vláda zakázala v zemi horolezectví, a navíc se na Gangkhar Puensum nesmí z náboženských důvodů.

Většina národů i politiků Bhútánu se shoduje v tom, že respektování víry v bohy je spojené s vrcholy jejich velehor. A tak nechávají bohy na pokoji, nechtějí, aby je lidé „otravovali“. Pro někoho škoda, pro jiné důkaz, že nějaké tradice ještě alespoň někde přetrvávají.

Mýtická Gangkhar Puensum si tak nadále uchovává své tajemství. Měla ale namále.

Striktní pravidla bhútánské vlády až do roku 1983 zakazovala jakékoli expedice do místních hor. Státní kase by se ale tehdy hodily nějaké peníze navíc. Proto se v letech 1985 a 1986 o dobytí bájného vrcholu pokoušely hned čtyři expedice. Neúspěšně. Vzkaz, že bohové si to nepřejí?

Jenže vstřícnost k horolezcům dlouho nevydržela. Bhútán nechtěl následovat příkladu Nepálu, který má z těchto sportovců a jejich výprav hodně peněz, ale příroda někdy u toho trpí. Vláda se také bála, že masová turistika rozvrátí tradiční buddhistický životní styl. Místo ní to sice dělají internet a mobily, ale to je jiná záležitost. Jen pro představu – první benzinovou pumpu postavili v Bhútánu v roce 1964.

V roce 1994 byly zakázány výpravy do oblastí nad 6000 metrů nad mořem a v roce 2003 bylo horolezectví zakázáno zcela. To znamená, že Gangkhar Puensum, která je čtyřicátou nejvyšší horou světa, je zatím dobře chráněna, aby si udržela svůj světový primát.

Nezodpovězena zůstává i další otázka. Hora leží u hranic Bhútánu a Tibetu, který okupuje Čína. Navíc vedle je sporné území, na které si činí nárok jak Indie, tak vláda v Pekingu. Není tedy zcela jasné, kudy přesně vedou hranice a kde leží vrchol. Podle čínských map prý přesně na hranici s Bhútánem, podle map království je posvátná hora celá v této malé krásné zemi. Přesvědčit se o tom na vlastní kůži ale nikdo nemůže.