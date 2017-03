Nejodlehlejším místem světa je ostrov Tristan da Cunha. Všude je to tisíce kilometrů daleko

Vzhledem k obrovským vzdálenostem a tomu, že na ostrově není letiště, je možné Tristan da Cunhu zásobovat pouze loděmi. I když to britské námořnictvo zabezpečuje, je to velmi nákladné.

Podle informací z únoru letošního roku zde žilo 292 obyvatel (část z nich momentálně ale přebývá mimo domov) a to především ve městečku Edinburgh of the Seven Seas („Edinburgh sedmi moří“ je tedy i hlavním městem). Jejich počet se moc dramaticky nemění, protože míst na bydlení není tolik.

Na ostrově žije jen kolem 80 rodin a obyvatele jsou většinou geneticky příbuzní. Používá se pouhých devět příjmení - Collins, Glass, Green (těch je nejvíce, 68 osob), Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Squibb a Swain. Článek z britských novin The Daily Telegraph z roku 1936 například uvádí, že na ostrově tehdy žilo 167 lidí, 185 krav a 42 koní. Naprostá většina zdejších lidí má 15 předků (osm mužů a sedm žen), kteří přijeli na ostrov mezi lety 1816 až 1908.

Nemají zde mobily, používají pouze satelitní telefon. Televize přes satelit zde vysílá od roku 2001. Půda je společným vlastnictvím. Mají zde ale malou školu, jednoho doktora ve zdravotním středisku, kavárničku a obchod. Zdrojem příjmů je prodej mořských raků a poštovních známek.

Život zde plyne pomalu a poklidně. Spěchat není kde a proč. Nebývá zde ani moc teplo, ani moc zima – v průměru mezi deseti až dvaceti stupni nad nulou.

Skupinku ostrovů Tristan da Cunha (patří k ní i Nepřístupný ostrov, Slavičí ostrovy a Goughův ostrov, kde je meteorologická stanice, na které pracuje šest lidí) objevil v roce 1506 portugalský mořeplavec Tristão da Cunha, po němž je místo pojmenováno. Prvním stálým osadníkem se pak stal v roce 1810 Jonathan Lambert.