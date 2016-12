Žena umístila fotopast do krmítka a čekala. Fotografie opeřenců jsou kouzelné

Původem Němka, která se přestěhovala za svým manželem do amerického státu Michigan, ráda krmí v zimním období opeřence. Ti v zimě mají problém s potravou, když se často ocitá pod ledem či sněhovou pokrývkou. Žena vymyslela originální způsob, jak spojit užitečné se zajímavým: nainstalovala do krmítka, které sama vyrobila, fotopast, která monitorovala, jací ptáci do krmítka létají. Výsledek je dechberoucí. Podívejte se barevným opeřencům přímo do očí.