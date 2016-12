Muž vyvolal staré svatební snímky z koupeného foťáku. Svatebčané je viděli po 50 letech

Rumunský fotograf Alex Galmeanu, který si koupil na internetu starý foťák, nemohl uvěřit svým očím. Když přístroj dorazil, nacházel se v něm nafocený, ale nevyvolaný film. Po vyvolání snímků objevil svatební fotografie ze 70. let s neznámým párem na nich. Rozhodl se tedy svatebčany vypátrat a díky zapojení médií se to nakonec opravdu podařilo.

Výroba koupeného přístroje značky Balda Baldix skončila v šedesátých letech. Člověk, který fotoaparát na internetu prodával, byl ale překupník se starožitnostmi a o majitelích neměl ponětí. Podrobnější indicií, ze které Alex vycházel, byly registrační značky na vozidle. Podle nich dokázal určit, že se svatba odehrála někdy mezi léty 1973–1974 a že vůz byl zakoupen v okolí Edinburghu. Svůj příběh tedy napsal na blog, kde jej našla britská média, a pátrání se rozjelo ve velkém.

Kathleen Bremmerová tehdy a dnes. • Foto blog.alexgalmeanu.com

Poté, co výzvu zveřejnila BBC, zavolal do televize muž jménem Alastair Bremner. Ten reportérům prozradil, že na fotografiích je svatba jeho sestry Kathleen, která se odehrála 6. dubna 1974, a že auto s edinburskými značkami patřilo jejich otci. Krátce na to deník The Sun vypátral nevěstu, a podařilo se tudíž poskládat všechny zbývající kousky skládačky.

Manželství bez happy endu

Obřad se odehrál na jihu Anglie v hotelu Burleigh Court. Kathleen Bremnerová si brala Peta Maloneyho. Dalšími osobami na fotkách jsou nevěstina sestra Morag, strýček s tetičkou a ženichovi rodiče. Pan Bremner si ale nevzpomíná, kdo tehdy snímky pořídil, a osud prvního majitele aparátu tedy i nadále zůstává nejasný.

I když má příběh šťastný konec, svatba jej neměla. Kathy a Pete se krátce po svatbě rozvedli, a zatímco ona zůstala žít na jihu Anglie, on emigroval do Austrálie. Dnes téměř sedmdesátiletá Kathleen Bremnerová je z existence snímků dojatá. Když se vdávala, bylo jí pětadvacet a byl to prý tehdy velmi radostný a krásný den. Manželství se začalo rozpadat až po líbánkách v Tunisku, kdy Pete přijal nabídku na práci pro ropnou firmu na Blízkém východě. Kathy odmítla opustit Anglii. Po rozvodu se vrátila ke svému dívčímu jménu a už se nikdy znovu nevdala. Pete se v Austrálii oženil a má dvě děti.