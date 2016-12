Opravdový dům hrůzy. 150 let starý opuštěný přístav je rájem pro fotografy

Pokud byste tento přístav chtěli navštívit, musíte se vydat do Anglie. Konkrétně na pobřeží nedaleko Bristolu. Majestátná svatba se ční nad malým ostrůvkem Birnbeck a s pevninou ho spojuje chatrné molo. Areál, který chátrá už 20 let, býval kdysi kulturním centrem.

Slavnostní otevření se konalo roku 1867 a provázely ho salvy z kanónů, vyzvánění kostelních zvonů a ohňostroj. Během tří měsíců jej navštívilo na 120 tisíc lidí. Kromě přístavních domků, stanice záchranných člunů či rybáren vzniklo v areálu několik veřejných čítáren a dokonce i koncertní hala. Ve třicátých letech tu přibylo ještě kino a plocha pro kolečkové bruslaře. Za druhé světové války bylo místo uzavřeno veřejnosti a vznikla tu vojenská základna.

Takto vypadal Birnbeck v dobách své největší slávy • Foto Friends of the Old Pier Society

Ke konci války si Britové Birnback poničili sami, když na přístav omylem vypadla puma z přelétávajícího bombardéru RAF. Po válce areál chátral. Osudný mu byl začátek 90. let, kdy jej zasáhlo několik silných bouří a poslední firmy místo opustily v roce 1996. Od té doby jej spravuje nezisková organizace Friends of the Old Pier Society , která marně shání peníze na jeho opravu. Mezitím se místo stalo rájem urbexerů a turistů vyhledávajících adrenalin. Přístav je v dezolátním stavu a zřícení stropů či propady podlah tu jsou na denním pořádku.