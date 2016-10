Dekadentní 20. léta a divoké showgirls: Kam se poděla krása exotických tanečnic?

Dívky, které pro většinu společnosti zosobňovaly pojem femme fatale, zachytil na následujících snímcích Alfred Cheney Jonston. Tento muž z velmi dobrých poměrů se vzepřel představám rodičů a místo malíře portrétů se stal "obyčejným" fotografem.

Jeho kariéra ho zavedla až k Ziegfeld Follies Showgirls. Focení, které by jeho otec bankéř určitě neocenil, zachytilo unikátní půvab tehdejší generace. A my jsme za to jedině rádi, podobně krásné showgirls byste totiž v dnešní době asi jen těžko hledali.