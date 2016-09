Exprezident Bush vydá knihu portrétů válečných veteránů, škarohlídi ho hned začali napadat

Dílo je zamýšleno jako hold válečným veteránům a výtěžek z prodeje půjde na pomoc těmto lidem. Ale někteří Američané, kteří Bushe permanentně kritizují, už dopředu exprezidenta odsoudili.

Kniha se jmenuje „Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors (Portréty odvahy: Pocta vrchního velitele americkým válečníkům) a vyjde 28. února 2017.

Obsahuje 66 Bushových olejomaleb zpodobňujících tváře bývalých či současných vojáků. „Největší ctí mého prezidentství bylo podívat se jim do očí a pozdravit je jako jejich vrchní velitel. A já mám v úmyslu je zdravit a podporovat po zbytek svého života,“ uvedl sedmdesátiletý Bush v úvodu knihy. Předmluvu napsala i bývalá první dáma Laura Bushová a generál Peter Pace.

Bush již dlouho pomáhá veteránům, protože podle průzkumů ani většina americké veřejnosti dobře nerozumí jejich problémům. Peníze z prodeje půjdou na léčení veteránů i na pomoc jejich rodinám. Prezidentský fond George W. Bushe se této práci věnuje již mnoho let.

Jenže kritici exprezidenta mu ihned vyčetli, že vojáky do válek v Afghánistánu či Iráku poslal právě on a proto je sám zodpovědný za jejich současný, často komplikovaný, stav. A prý ve své knize zapomněl na obrazy vězňů z věznice Guantanámo či irácké děti. Taková slova ale spolky vojenských veteránů ihned odmítly.

Společnost Amazon už má knihu ve své nabídce, ale zatím přijímá pouze objednávky, ty vyřídí až v únoru příštího roku. S pevnou vazbou stojí dílo 35 dolarů, pro čtečku Kindle 37 dolarů a CD audiokniha je za 30 dolarů. Vyjde i speciální vydání s podpisem autora za 250 dolarů.

Bush začal malovat po konci své politické kariéry v roce 2009 a už představil například portréty světových státníků od někdejšího britského premiéra Tonyho Blaira přes ruského prezidenta Vladimira Putina, až po tibetského dalajlamu, australského premiéra Johna Howarda či Itala Silvia Berlusconiho. Za sebou má i několik výstav. 66 portrétů z nové knihy bude k vidění od března příštího roku v jeho prezidentském centru v Dallasu.

Výtvarní kritici si z malování prezidenta Bushe dělají srandu a tvrdí, že to s uměním nemá vůbec nic společného. Jenže to autor ani nikdy netvrdil. Říká, že je to pro něj zábava a relaxace a že obrazy vojáků především pomohou dobré věci.