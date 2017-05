Ženám vstup zakázán: Na japonský ostrov Okinošima smí jen muži. Před návštěvou se musí nazí vykoupat v moři | Reflex.cz

Na ostrově Okinošima, který má po obvodu pouze čtyři kilometry, probíhaly podle archeologických vykopávek významné náboženské rituály již v době mezi čtvrtým a devátým stoletím.

Námořníci i vládci se zde ve svatyni Okitsu-gū modlili za bezpečí svých lodí i za dobré vztahy s Korejským poloostrovem a Čínou. Celkem zde bylo objeveno kolem 80 tisíc artefaktů a už v dávných dobách byl vstup na ostrov ženám přísně zakázán. Tato tradice byla uchována dodnes.

Mimořádně striktní pravidla ale platí i pro návštěvu mužů. Návštěvníci sem přijíždějí na lodích, každý rok jen v počtu několika stovek lidí, a to v rámci festivalu koncem května. Každý muž, který se sem dostane, se musí před vstupem do svatyně rituálně vykoupat v moři. A musí být u toho nahý. Návštěvníci se musí zavázat, že o své cestě pak nebudou nic zveřejňovat a nesmí si z ostrůvku vůbec nic odvézt. Ani žádnou květinu či pouhý trs trávy.

Kritici vládního rozhodnutí, aby byla Okinošima zařazena na seznam památek UNESCO, mají obavu, že by to mohlo vést k většímu otevření ostrova pro turisty a prastaré tradice by to postupně zničilo. Někteří lidé ve světové organizaci zase tvrdí, že místo by se pak mělo otevřít i pro ženy, což zase odmítají Japonci. „Náš postoj se v tomto nikdy nezmění,“ prohlásil pro list Mainiči Daily zástupce organizace Munakata Taiša, která pečuje v prefektuře Fukuoka o tři vzácné svatyně na třech různých ostrovech, včetně Okinošimy.

Na ostrově žije pouze jeden kněží. Ten o svatyni pečuje a hlídá ji. Kněží se zde v průběhu roku střídají.

Jak v případě seznamu UNESCO věc dopadne, bude rozhodnuto 2. července na zasedání organizace v Polsku.