7 zapomenutých žen, jejichž vynálezy pomohly změnit svět

Když mluvíme o důležitých vynálezech, většinou nám na mysli vytanou jména jako Thomas Edison, James Watt či Benjamin Franklin. Vzpomněli byste si ale na tři jejich ženské protějšky? S výjimkou Marie Curie se žádná další vynálezkyně do širšího povědomí nezapsala. Přitom ale není pravdou, že by ženy na rozvoji lidstva neměly významné zásluhy. Stačí se seznámit s následujícími 7 dámami. Bez nich by byl váš život o dost složitější.

Jenže brzy po svatbě se u ní začala scházet místní smetánka a Josephine, která se vždy držela hesla, že pokud chceš mít něco dobře, musíš si to udělat sám, myla trpělivě po každé návštěvě nádobí. Její drahý čínský servis ale následky časté manipulace trpěl, a tak vnučka slavného vynálezce hledala způsob, jak nádobí umýt, aniž by se ho musela dotknout.

O vynález neměl zpočátku žádný výrobce zájem, a tak se do výroby pustila sama Marion. Po nevídaném úspěchu v nákupním středisku Saks Fifth Avenue se o nově upravené plenky nakonec výrobci takřka prali. Sama Marion o masovou výrobu nejevila zájem a čerstvě získaný patent z roku 1951 obratem prodala nejvyšší nabídce. Ta přišla od společnosti Keko Corporation.

Stephanie Kwoleková (1923–2014)

Američanka polského původu začala pracovat jako chemička původně pouze proto, aby si vydělala dostatek peněz na studia medicíny. Jenže nově objevené odvětví se jí zalíbilo natolik, že se doktorkou nakonec nikdy nestala. Jako zaměstnankyně americké firmy DuPont nakonec strávila chemickým výzkumem 40 let.

Skutečný přelom její kariéry nastal v roce 1964. Tehdy se přihlásila na projekt, o nějž nikdo jiný ve firmě nejevil zájem. Stephanie měla vyrobit pevná, ale zároveň i lehká vlákna, jež by se dala použít při výrobě pneumatik. Při jednom z experimentů vytvořila roztok, jenž se choval naprosto odlišně od všeho, co kdy viděla. Sama později přiznala, že méně zvědaví kolegové by se ho nejspíš rychle zbavili. Ona ale chtěla zjistit, co z něho vzejde.

Kolega Charles Smullen se dokonce obával, že jim roztok zničí vzácný zvlákňovací přístroj, a Stephanie další pokusy zakazoval. Ta se však nedala odradit, a na svět tak přišel kevlar. Mimořádně tuhé vlákno, které se takřka nedalo zlomit a zároveň bylo velmi lehké, ukázala vědkyně vedení společnosti. To okamžitě pochopilo široké možnosti použití nového vynálezu a z kevlaru se stala úspěšná obchodní značka. Používá se dodnes. Najdete ho v neprůstřelných vestách, ale také například v hudebních nástrojích.

Vynález: kevlar