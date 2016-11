Legendární šaty Marilyn Monroeové se vydražily za neuvěřitelných 122 milionů korun

Šaty jsou typické množstvím svých blýskajících se kamínků, které šatům dodávají až diamantový efekt. Podle návrháře Jeana Louise, který byl oblíbený mezi hollywoodskými hvězdami, je na šatech všitých 2500 kamínků, které vytvářejí onen zářivě blyštivý efekt. Šaty tělové barvy měla na sobě Marilyn Monroeová, když se účastnila oslavy 45. narozenin prezidenta Kennedyho. Jde údajně o ruční práci.

Slavné šaty však nezískala fyzická osoba, nýbrž společnost, která je známá sbíráním pozoruhodných či obskurních předmětů. Společnost se jmenuje Ripley`s Believe It or Not a je pravděpodobné, že se i tento nově vydražený předmět stane součástí výstavy.