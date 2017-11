Karel Steigerwald: Změní se prezidentská kampaň v chrochtání sviní? Nedopusťte to

Muže jménem Bártík, který ho pomluvil, že má rakovinu, označil za svini a chce po něm pět milionů. Muže, kteří kandidují na prezidenta s hlasy senátorů či poslanců, označil za předem „v očích voličů diskvalifikované“.

Nemusí prezident každému říkat svině. Není prezidentem chlíva, ale republiky. Sám pomluvil například Peroutku a za svini se neoznačil. Pomluvil například Schwarzenberga a opět se za svini neoznačil. Prohrál soud s novinářem, kterého obvinil z uplácení, a sviní se nestal. A ve stejný den pomluvil kandidáty na prezidenta, své soky.

Jejich podpisy, sebrané podle zákona u poslanců a senátorů, by měly být zrušené, protože jsou méněcenné, a ti kandidáti proto také. Riskuje žalobu o neplatnosti prezidentské volby pro nerovnost podmínek. Pomluvení kandidáti by mohli volbu prezidenta žalovat, protože podpisy senátorů a poslanců jsou stejně platné jako podpisy lidu. Když to zpochybní ústa prezidenta, nejvyššího státního úředníka, je to nerovnost vážná.

Bártík chtěl prezidenta rakovinou v kampani poškodit. To je podlé. Zemana asi vyděsil Topolánek, proto ho chce v kampani poškodit. To je také podlé. Bártíkova podlost je malá, protože je to malý muž, Zemanova podlost je podlost prezidenta. Jsme v zemi Švejka, což není vždy milé. Soud by měl rychle Bártíka odsoudit k pokutě a omluvě. A k témuž by měl odsoudit i Zemana.

Rychlé rozsudky by ukázaly voličům, že nemají při hlasování Bártíkovu ani Zemanovu pomluvu brát v úvahu. To by bylo jakžtakž spravedlivé. Když ty dvě pomluvy pomlouvačům projdou, budou následovat další. Ze všech stran se spustí… víte co. Napíšu to prezidentským jazykem: chrochtání sviní.