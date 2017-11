Tomáš Hradílek: Muž, který se pevně rozhodl zemřít kvůli Zemanovi

Když jsem Tomášovi Hradílkovi v neděli ráno volal, v kolik hodin za ním přijedeme, dával jsem si pozor, abych neřekl, že po obědě. Je totiž dvanáctý den, co někdejší český ministr vnitra, chartista a slušný člověk vůbec nic nejí. Chce tím donutit Miloše Zemana, aby podruhé nekandidoval na prezidenta. „Zhubl jsem osm kilo a jde to rychleji, než jsem myslel,“ hlásí, když nás vítá ve dveřích svého domu v Lipníku nad Bečvou. „Ale jsem klidný, vyrovnaný, nežiju v žádném stresu.“

S fotografem a novinářem Honzou Králem, rovněž někdejším chartistou a dávným přítelem hladovějícího Tomáše Hradílka, usedáme tak trochu černohumorně v kuchyni. „Cítím se dobře, jen je mi trochu zima. Proto ty zimní boty. Ale dobře spím a žádné zdravotní problémy nemám. Dokonce mám vynikající hodnoty cukrovky, jako nikdy,“ říká.

Vysvětluji Tomášovi smysl naší návštěvy: „V první fázi chci zprostředkovat čtenářům tvé motivy hladovky proti Zemanovi a ve druhé vysvětlit, že je to celé nesmysl.“

„Podobných jako vy je taková spousta, že už jsem si na to zvykl,“ směje se. „Nejvíce samozřejmě celá moje rodina, která to nese velice těžce. Mám tři děti a dvanáct vnoučat, takže si to asi dovedete představit.“

Poprvé to zkouším: „S přáteli, kteří tě mají rádi, uvažujeme, že budeme držet hladovku proti tomu, abys ji držel ty.“

„Vím, že se na mou podporu chystají různé akce, jenže…“

Hradílek zvážní a přesvědčuje nás, že zahájit hladovku nebylo neuváženým nebo spontánním rozhodnutím. „Přemýšlel jsem o tom asi rok a půl. Dnešní situaci v této zemi považuji za velice vážnou, nejvážnější od roku 1989. Celé to samozřejmě eskalovalo vítězstvím hnutí ANO ve volbách a spojenectvím Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Lidově řečeno jsem došel k tomu, že ryba smrdí od hlavy, a musím se tedy zaměřit na to, aby se Miloš Zeman nestal podruhé prezidentem. Jsem realista a vím, že se může stát, že i bez mé hladovky zvolen nebude, ale pořád existuje jistá, dosti vysoká míra pravděpodobnosti, že se mu to může podařit.“

