Prsa Emmy Watsonové, princ gay a zákaz v Rusku. Podívejte se na ukázku filmu Kráska a zvíře

V rámci propagace filmu se Emma Watsonová poprvé v životě odhalila při focení víc než doposud. A lidé ji za to kritizují. To ale není všechno, čím na sebe nová disneyovka strhává pozornost. Režisér nového zpracování pohádky Kráska a zvíře Bill Condon nedávno oznámil, že jedna postava je homosexuálně orientovaná. A to pobouřilo ruského poslance Milonova, který chce film v zemi zakázat. Podívejte se na trailer filmu, který způsobil rozruch po celém světě.