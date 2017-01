Neuvěřitelný svět Pixaru. Video vám ukáže, čeho jste si v animovaných filmech zaručeně nevšimli

Společnost Disney, která vlastní studio pro Pixar, zveřejnila velmi překvapující video. To obsahuje všech 17 animovaných filmů, které firma s poskakující lampičkou v logu dala světu. Ale to není vše, krátký sestřih ukazuje, že jsou všechny filmy navzájem propojené a obsahují nenápadné odkazy na kompletní tvorbu studia. Během sledování filmu Hledá se Dory si určitě nikdo z nás nevšiml, že jedno z dětí, které pozoruje ryby v akváriu, je i malá Riley ze snímku V hlavě. Medvídek z Toy Story si zase udělal výlet do filmu Vzhůru do oblak a gumová rybička Nemo se zase mihla v Příšerkách s.r.o. Podívejte se na skvělé video a dejte nám vědět, který film od Pixaru máte vy a vaše děti nejraději.