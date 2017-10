Známý psycholog Philip Zimbardo: Proč jsou dnešní muži v krizi? Můžou za to počítačové hry?

„Dnešní kluci nejsou připraveni na romantické vztahy. Nejsou schopni pochopit, že s nimi třeba taky nějaká žena nebude souhlasit. Nikdo je nenaučil, že vztahy jsou o dohodách, o komunikaci. To se jim při počítačových dobrodružstvích nikdy nestává. Obecný trend taky je, že kluci se ve školách zhoršují, zatímco holky zlepšují. Akorát, že všechny tyhle pracovité dívky ukončí vysokou školu a zjistí, že tady není nikdo, koho by si vzaly za

muže. To je velký, celosvětový problém. Hodně žen se pak rozhodne mít dítě s kýmkoli, jen aby nějaké měly, ale ty děti pak zas vyrůstají bez otce. Muži ještě nejsou připraveni na nové, nezávislé ženy, novou realitu, která trvá teprve desítky let. Já ženské emancipaci tleskám, ale musíme pochopit, že kluci ji prostě nestíhají a stále ještě si říkají, že radši budou radši sedět u počítače, nebo se radši spokojí s občasnými, krátkodobými známostmi, než by byli se ženami, s nimiž si nerozumí,“ shrnuje Zimbardo pro Reflex svůj pohled na současný svět.

Jaké jsou tedy podle Zimbarda a Coulombové příznaky krize mužnosti? Proč mužům dneska máloco stojí za námahu? Může za to opravdu dlouhodobé hraní počítačových her a sledování pornografie? Kde se v mladých mužích bere pocit zklamání a s tím související útěk k drogám a pasivitě? Zahánějí tím samotu, do které jsou vehnáni v důsledku nefunkčních rodin? Trpí tak jejich zdraví i schopnost najít si zaměstnání a partnera? A není to celé trochu moc pesimistické? Pozoruhodný, kontroverzní i navýsost aktuální text se opírá o řadu výzkumů, kromě detailní analýzy příznaků a příčin přináší také doporučení pro školy i rodiče.

