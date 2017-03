Slavné Benátky by mohly podle vědců do 80 let zmizet z mapy světa, pohltí je moře

Studii o ohrožení Benátek a dalších italských míst u moře publikoval na počátku března vědecký časopis Quaternary International, který je financován státní agenturou ENEA, jež se soustřeďuje na nové technologie, energie a udržitelný rozvoj. Varování je výsledkem práce italských a francouzských geofyziků a vulkanologů.

Podle výzkumu by mohla hladina Středozemního moře do roku 2100 stoupnout o 90 až 140 centimetrů. Což by byla i pro Benátky katastrofa. Pro srovnání: za posledních tisíc let hladina tohoto moře stoupla jen o 30 centimetrů.

Změnu způsobují vyšší teploty. Zda ale současné tempo vzestupu hladin vydrží, není vůbec jasné. Také není zřejmé, zda nebude do té doby „vynalezeno“ řešení, které některá místa před pohlcením mořem zachrání.

Vědci v nové studii, na kterou upozornila italská verze webu The Local, také informovali o tom, že v ohrožení mohou být v budoucnosti také pobřežní nížinná oblast Versilia v severozápadním Toskánsku, Fiumicino v kraji Lazio či místa kolem významných řek Volturno a Pád nebo přímořské části Catanie a další místa.