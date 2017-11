Cimrman na Hradě: Zeman při vyznamenáních nemluvil o politice, představil se téměř jako vědec

Jára Cimrman byl univerzální český génius. Sice fiktivní, ale na to se historie ptát nebude. Neexistoval v podstatě obor, ve kterém by nevynikal. Novodobý Cimrman je teď na Pražském hradě. Také všemu rozumí a všechno umí. Prezident Miloš Zeman totiž v sobotu večer při předávání státních vyznamenání ve svém projevu šermoval názvy různých knih a sám sebe pasoval do role někdejšího badatele. Kdyby to šlo, snad by si i sám udělil vyznamenání.