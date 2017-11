Koncentrák v Letech: Mnozí spoluobčané jsou rasistická hovada

Před dvěma dny jsem zde publikoval komentář, že souhlasím s vykoupením a zbouráním vepřína v Letech, jenž stojí téměř na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Že je naprosto necivilizované a barbarské chovat u místa, kde byly umučeny stovky lidí, vepře. A že mi vůbec nevadí těch čtyři sta padesát miliónů, které za ten prasečák stát z veřejných peněz zaplatí.

Očekával jsem, že se budou pod článkem množit nechutné rasistické výpady — tak jsem rovnou napsal, že ty nejsprostší a nejbrutálnější komentáře budeme zcela nemilosrdné mazat. Přesto se urodila taková spousta rasistického hnoje, že bych to nikdy na serveru Reflexu nečekal. Vyjádřili se lidé mentální úrovně čtenářů Parlamentních novin — a já vůbec nechápu, co pohledávají na Reflexu. Dovolte prosím malou ukázku:

Zdeněk Schneider: Prasečák vykoupit a následně tam práce štítící se individua hned ubytovat.

Pavel Procházka: Škoda, že tam ten tábor nezůstal . Nefachčenka tam mohli být zavřeni dodnes. místo soc. dávek tam mohly pracovat. Vždyť to byl pracovní tábor a ne koncentrák.

Frantisek Bartl: Jen počkej Doležale, nový pan premier Babiš vám v tom vašem Reflexu a Šafrově Foru 24 brzy narovná křídla! :-) Shalom!

Vladislav Kučera: Založení tábora v 30-tých letech min. století! Pro nemakačenky, že většina byli cikáni je asi jasné bez jakýkoliv rasistických podtextů!

Radim Tobiáš: Jací furt rómové? Odjakživa to přece byli cikáni a i sami si tak mnohdy mezi sebou říkají, ale když to vysloví běloch tak to je už rasistické?

Jirka Válek: Mohli by to zbourat a postavit tam pracovní tábor pro cikány, aby se naučili makat a mohli ho začít splácet.

Pro větší působivost ponecháno bez gramatických úprav. Většina těch profilů je samozřejmě fejkových, uživatel tam nemá ani fotku, natož aby bylo jeho jméno pravé. A Facebook v podobných případech logy nevydá. Bohužel — řada z těch příspěvků by zasloužila odstíhat pro šíření nenávisti. Takže se nedá dělat nic. A polemizovat? Na tenhle hnus se nedá nic racionálního říct, nijak na něj rozumně reagovat. V diskusi z očí do očí by to bylo na facku nebo na plivnutí do obličeje. Ovšem říct něco takového „na vlastní ksicht“ by si prakticky nikdo z těch fekálů netroufl. Takže dovolte trochu iracionální zakončení: Přeju všem těm hnusákům, kteří ze sebe na našem webu vylili své nechutné rasistické zlo, aby se v příštím životě narodili černí.