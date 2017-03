Mincovní šmejdi opět útočí

„Vážený pane, vážená paní, vybraným občanům nyní nabízíme příležitost získat „Ražbu s tisícikorunovou bankovkou“ za zvýhodněnou cenu. Výherní kupón obdrželo jen nekolik osob. Setřete, porovnejte symboly a vyhrajte! Odhalte Vaši cenu po slevě. Exkluzivní „Ražba s tisícikorunovou bankovkou“, zušlechtěná ryzím zlatem, má hodnotu 1329 Kč. S výherním kuponem tento žádaný sběratelský kousek získáte za 799, 599, 399 nebo dokonce za báječnou cenu pouhých 199 Kč!“

Medaile samozřejmě z obecného kovu, sběratelsky zcela bezcenná a z faleristického hlediska brak. No a k tomu celému byl přiložen stírací los a obálka s adresou nějaké centrály ČMO. Setřel jsem tři kolečka a hele - jaké štěstí! Vyhrál jsem právo si ten šunt koupit za neuvěřitelných 199 korun! Dostat jako výhru, že máte někam poslat dvě kila, je fakt úplně skvělý! Stačí podepsat (z rubu) ten los, poslat v té obálce ČMO, a hned mi přijde za dvě kila balíček. Podpisem se mimo jiné zavazujete, že akceptujete všeobebecné obchodní pomínky ČMO, které najdete na webu.

Uvnitř obálky, velmi slabě a velmi drobným písmem vytištěno, je pak další text. Kdyby ho člověk vyloženě nehledal, tak nemá šanci si všimnout, že mu tam něco píšou. V textu - čteném pod silnou lampouu a s lupou - se dočtete, že když si šunty od ČMO objednáte, automaticky vám pak budou každý měsíc zasílat další medaile, a vy máte 27 dní na to, abyste je vrátil. Pokud - jak jsem ostatně popsal v minulosti v Reflexu - je adresát jen trochu senilnější, začne za medaile, co mu šmejdi pošlou, platit každý měsíc a bu´d si myslí, že kupuje něco hodnotného, nebo už platí jen proto, že neví, jak se z toho vyvázat.

Sám tento způsob prodeje je natolik manipulativní a neférový, že jsem okamžitě ve věci té mé zásilky poslal udání na Českou obchodní inspekci. Ale nejen tam. Ty medaile, kterou mi ČMO nabídl, nejsou žádná novinka. Vypadají, jako by šlo o oficiální edici platné pamětní mince v hodnotě tisíc korun. A něco takového se nesmí: Už před sedmi lety, kdy se skoro stejnou medailí dorazili šmejdi na český trh, před nimi varovala Česká národní banka. Tisková zpráva ČNB s názvem Matoucí medaile vyšla 20. 10. 2010, a cituji i celou. Zdroj je zde.

„Medaile s motivem bankovky 1 000 Kč nabízená Českým mincovním obchodem (obchodní značka společnosti HMK GmbH) pod názvem „ražba s 1 000 Kč bankovkou“ může u veřejnosti vyvolat klamný dojem, že se jedná o zákonné peníze vydané Českou národní bankou. Na jedné straně medaile je vyražen název státu „Česká republika“, na druhé straně text „tisíc korun českých”. Spojení těchto dvou motivů může být pro veřejnost matoucí a zaměnitelné s platnými pamětními mincemi České národní banky. Medaile vydané soukromým subjektem v žádném případě nesmí obsahovat jakékoliv označení používající název české peněžní jednotky.

Česká národní banka vyzývá společnost HMK GmbH (nabízející medaili pod obchodní značkou Český mincovní obchod) k okamžité úpravě medaile nebo ukončení celé propagační akce. Tuto společnost ČNB upozorňuje, aby se zdržela ražby dalších medailí, které by stejným způsobem zasahovaly do výsadního práva České národní banky vydávat platné mince.

V případě, že by medaile byla zneužita v peněžním oběhu a poškozená strana by jí přijala v dobré víře, že se jedná o zákonné platidlo, mohlo by se na jednání společnosti, která takovou medaili vydala, nahlížet jako na napomáhání k trestnému činu podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“

Konec citace. Český mincovní obchod skutečně mince zásadně pozměnil - z druhé strany, než je obrázek tisícikorunové bankovky, již není napsáno „Česká republika“, nýbrž „Česko“. Kdo pro ČMO tuhle obchodní strategii vymýšlí, je opravdu chucpe. Takže jsem fotografie všech papírů, co mi poslali, a tento text zaslal nejen na Českou obchodní inspekci, ale i České národní bance jako podnět k zahájení řízení proti prodeje této podvodnické cetky, která pro duševně pomalejšího člověka vypadá jako platné platidlo v ceně tisíc korun.