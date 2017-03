Odpověď Finanční správy: Rodné číslo z EET nelze zneužít, nesmí se to!

Pokud vám napíše polemiku státní úřad, je to vždycky trochu vyznamenání, v tomto případě si nejsem jist, jestli to mám chápat jako spontánní ohlas na zvlášť trefný článek, anebo jako pokus mne poněkud vytrolit, udělat si za mě — že proti nim píšu — legraci. Tu nejdůležitější část dopisu cituji v plném znění:

„Reakce na dezinformační komentář k užívání rodných čísel na účtence: Finanční správa reaguje na komentář o údajném dopise nešťastné živnostnice, která se obrátila na redaktora nejmenovaného týdeníku s žádostí o pomoc a který ji místo pomoci pouze utvrdil v její mylné obavě stejně jako v domnělém viníkovi — Finanční správě.

Domníváme se, že úkolem novináře je informovat, ptát se, analyzovat, zjišťovat skutečnosti a souvislosti, nikoliv rozdmýchávat iracionální emoce, děsy a lži. Pokud se však nešťastná živnostnice ani dotyčný novinář neměli před utvořením svých závěrů potřebu na Finanční správu obrátit, rádi bychom uvedli skutečnost na pravou míru alespoň dodatečně. Finanční správa nepovažuje užívání rodných čísel jako obecného identifikátoru u daňového identifikačního čísla v případě podnikajících fyzických osob, které jsou plátci DPH, za šťastné, nicméně obavy z jeho zneužití v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb nejsou na místě.

Václav Klaus ml.: Program antibabiš sám o sobě prostě nestačí

Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech,“ napsala mi paní inženýrka Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Jo, a že od roku 2025 to prý bude jinak a v minulosti se už taky uvažovalo o změně.

Takže ano, vážení přátelé. Já i naše čtenářka podnikatelka, co si na rodné číslo na účtenkách stěžovala, jsme úplně mimo. K zneužití rodného čísla nemůže dojít, protože je to zakázaný! A když je to zakázaný, tak se to nesmí, a proto to nikdo nemůže dělat. A basta.

Vyzývám proto ministra Babiše a pracovníky Finanční správy, aby přestali okamžitě jak v Čapím hnízdě, doma, tak i v práci zamykat veškeré dveře, včetně dveří trezorů. Bezpečnost jejich majetku to samozřejmě nijak neohrozí, protože krást stejně jako zneužívat rodné číslo se taky nesmí.