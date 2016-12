Kanada bude legalizovat marihuanu. Proč Česko ne?

Legalizace marihuany v Kanadě by měla proběhnout nejpozději do roku 2019

Pokaždé, když čtu podobnou zprávu, si vždy znovu bolestně uvědomím, v jakém prdelákově to žijeme a jak úzkoprsí maloměšťáci jsou Češi. Vyspělé země jedna za druhou legalizují rekreační marihuanu, a u nás se pořád tváříme, že je to strašná droga.

Kanadská vláda se rozhodla mimo jiné i po vzoru řady jednotlivých států USA uvolnit otěže drogových zákazů a legalizovat rekreační užívání marihuany. Legalizace má proběhnout v roce 2018, nejpozději na začátku roku 2019. Informoval o tom například server The Globe and Mail. Jak jsem to přečetl, zase mne bodlo, v jakém zaprděném zapadákově to vlastně žijeme.

Válku proti drogám se u nás po revoluci podařilo zažehnat. Přes usilovnou snahu klerofašistických sil především v KDU - ČSL prostě skutečná válka proti vlastním dětem kvůli marihuaně nevypukla. Myšlenky extremní protidrogové represe se ostatně neuchytily ani v politice, všichni hlasatelé represe a zavírání náctiletých do vězení kvůli jointu jsou už dávno politické mrtvoly. S drobnou výjimkou Miroslava Kalouska - poslední lidoveckou vlnu války proti drogám před dvanácti lety, kdy odmítal rozlišovat mezi měkkými a tvrdými drogami, vedl právě on. Jediným posledním aktivním apoštolem kriminalizace puberťáků zůstává muž, kterému se momentálně více hodí do krámu dělat ze sebe liberála než klerofašistu, a tak se drogové otázce nevěnuje. Takže hlasatelé války proti mladým nejsou přítomni. A máme relativně tolerantní drogovou legislativu. Přesto ale rekreační marihuana, naprosto zbytečně a nesmyslně, zůstává zakázaná a držení i jednoho jointa je přestupek.

V Kanadě to za rok a půl budou mít tak, že si bude uživatel legálně koupit (bez receptu, nejde o léčebné konopí, ale o rekreační drogu marihuanu) třicet gramů sušiny. To už na pár dnů vystačí. Ti, kdo nebudou chtít kupovat, ale pěstovat, budou moci legálně pěstovat čtyři rostliny. Což vzhledem k pokročilým technologiím pěstění indoor (outdoor se z klimatických důvodů moc v Kanadě pěstovat nedá) může vystačit i silnému uživateli.

Kanada se prostě zařídila v souladu s realitou a přestává z rituálních a předsudečných důvodů buzerovat lidi. Represe marihuany totiž jiné důvody než rituální hledání vnitřních nepřátel ve společnosti nemá. A tak na mne padá stesk. Když už i tak spořádaná, racionální a slušňácká země jako Kanada trávu legalizuje, proč se naše marihuanové zákony musí pořád podobat spíše těm ruským a saudskoarabským, než zákonům rozvinutých zemí, které mají vyšší kulturnost, vzdělanost i blahobyt než Česko?