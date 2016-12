Místo hlavy máme koblihu s marmeládou a tak nám je nějaký číhošťský zázrak ukradený

V posledních letech přitom bylo okolo osoby faráře Toufara i onoho dodnes nevysvětleného pohybu křížku na oltáři číhošťského kostela v prosinci 1949 poměrně rušno. Publicista Miloš Doležal o celé problematice vydal dvě knihy, ze kterých se okamžitě staly bestsellery.

Katolická církev před třemi lety zahájila proces Toufarova blahořečení a v červenci loňského roku byly ostatky Josefa Toufara vyzvednuty z hromadného ďáblického hrobu a slavnostně uloženy do hrobky v hlavní lodi číhošťského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Asistovaly u toho nejen církevní a společenské špičky, ale i televizní kamery, které vše přenášely v přímém přenosu. To samo o sobě už signalizuje, že šlo o velice významnou věc.

Takzvaný číhošťský zázrak je symbolem jedné epochy našich dějin. Epochy velice temné. V jeho světle se ukázala malost a tupost mnoha lidí té doby, kteří sebou nechali manipulovat jako loutky a ve kterých rychle na povrch vystoupaly mocenské choutky a charakterové vady a defekty. Případ ve své době přitom měl velikou mezinárodní odezvu, ale v době nastupující studené války se z něj stala vítaná a zneužitá munice komunistické propagandy. Jejím zhmotněním budiž odpudivý dokument „Běda tomu skrze něhož pohoršení přichází“.

Nedělám si iluze o televizní sledovanosti dokumentů. Někdo by možná mohl i namítnout, že oněch 138 tisíc diváků je slušné číslo. Domnívám se, že není. V tomto případě určitě není. Ve stejnou dobu seděly u televize miliony lidí. Drtivá většina z nich koukala na bezobsažné a nekonečné seriály, rádoby celebrity či klipovité zpravodajství bez hlubšího obsahu. Přitom dokument tohoto typu by měl být takřka povinný pro mládež školou povinnou, která se v hodinách dějepisu k nejnovějším dějinám ani nedostane (a pak ze sebe sype historické perly, na kterými zůstává rozum stát).

Propagandistický dokument StB z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku.

Přitom právě historické události typu číhošťského zázraku formují historickou paměť a spoluutvářejí hodnotový rámec společnosti a národa. Obdobné historické dokumenty vysvětlují, ukazují nepříjemné pravdy, pokládají stejně nepříjemné otázky či nutí k zamyšlení. Při pohledu na data se člověk spíš nemůže ubránit dojmu, že většina lidí večer u televize přemýšlí, zda má vychlazené pivo v lednici, namalované nehty nebo prostudovaný slevový leták do supermarketu. Tak proč by se trápila historickým vrtáním se v nějaké přes půl století staré kauze. Tento model mnoha lidem vyhovuje.

V pořádku, já jim ho neberu. Tohle stádní uvažování však vyhovuje i mnoha politikům, kteří pak lidem leccos nemluví a utáhnou je na vařené nudli nebo na koblize s marmeládou. Chycení se pak nestačí divit, na co kývli a vinu hledají všude jinde a u jiných, jen ne u sebe. V minulosti se říkávalo, že národ, který nezná svou historii, si ji musí prožít znovu. Někteří lidé by ji možná i rádi prožili znovu. Nemuseli by totiž nijak přemýšlet či myslet. Protože pokud by toho byli schopni, zjistili by, že to mnohdy tuze bolí.