Čínské peníze a české vyznamenání, jak se to rýmuje

Pokud by se uvedené potvrdilo, měli bychom před očima první velezradu (prezident) či vlastizradu (politické vedení země). Nešlo by o případ politický, nýbrž kriminální. Znamenal by pád prezidenta i ČSSD a nové volby. Babišova cesta k moci by se výrazně zkrátila.

Mezi prezidentem a ministrem kultury padla obvinění, která situaci zahustila, a nelze je proto – jako obvykle u prezidenta – přejít posměchem či zapomenout. Čínské peníze a aféra Brady spolu mohou souviset. Pokud lže prezident, měl by nabídnout abdikaci. Ne-li, totéž by musel udělat ministr Herman. Na jeho straně je ale přesila faktů a indicií. Mluví pro něj i nečekaná hrubost, s níž na něj Hrad útočí. Po prohlášení pana Bradyho musí prezident obvinit ze lži jeho. Jak se takové obvinění téměř devadesátiletého muže bude prezidentovi říkat?

Nu, po podobně hrubých útocích na Peroutku asi lehce. Proti prezidentovi svědčí i různé jiné případy, kdy mu nebylo zatěžko veřejně lhát, což ocejchovaly i soudy. Z postoje ministra kultury Hermana naopak vyplývá silná integrita a statečnost. Že by se on pustil do prezidenta s vymyšleným obviněním, je takřka nemožné. Že by k tomu získal pana Bradyho, je vyloučené.

Ještě může švejkovat

Myslím, že tentokrát už nejde o obvyklé hradní panoptikum, jehož obsahem bývalo holé nic. Čínská (nejasná) role v celé aféře ji povyšuje na aféru zatím největší. Prezident ale zcela ztracen není. Stále ještě může švejkovat. Může prohlásit, že zprávu o udělení vyznamenání hradní protokolář Forejt nemyslel vážně nebo že ji pan Brady špatně pochopil, protože pan Forejt ho neinformoval o udělení ceny jemu, nýbrž panu Hůlkovi, který se o republiku svým zpěvem zasloužil mnohem víc.

Může se náhle objevit nějaký strýc s igelitkou, jenž prohlásí, že do Kanady zprávu o udělení řádu telefonoval jako vtip on. Mohl by mít i svědka, nějakého Citróna, který u toho telefonátu byl. U rozhovoru ministra s prezidentem, kde mělo dojít k vyhrožování, byli dva ministři, Mládek a Ťok, ale nic neslyšeli, protože neposlouchali. Slyšet či neslyšet náleží k dovednostem zkušených ministrů.

Nemůžeme mlčet

Ať už to s věrohodností čínských peněz dopadne jakkoli, obvinění prezidenta, že vydírá s vyznamenáními, je velmi vážné. Agresí proti dalajlamovi a ministrovi kultury zesílil podezření, že mu Číňané vylepší kampaň. Vlezlé prohlášení tří sociálních demokratů (v roli představitelů státu) směrované k Pekingu má stejný účinek.

Poslankyně Němcová vyzvala sněmovnu ke slavnostnímu shromáždění, které by Jiřímu Bradymu za celoživotní úsilí poděkovalo. Píše ve své výzvě: Ministr vlády byl vydírán. Potvrdí-li se jeho slova, musí na to demokratická společnost reagovat. K případu se musí vyjádřit vláda jako celek, Poslanecká sněmovna i občané. Nemůžeme mlčky přihlížet pokračující destrukci demokratického života v naší zemi.

Nechodit, nebrat, vracet

Co udělá sněmovna či vláda, nevím. Řada osobností už ohlásila svou neúčast na udílení vyznamenání. Ostatní občané by je měli následovat. Na Hrad by neměli chodit, pozvánky vracet a nic od prezidenta nebrat. Kdo už něco dostal, měl by to vrátit. Tajné služby by měly učinit jasno ve vztazích prezidenta a vlády k „čínským investorům“. Maximální úsilí k objasnění by měla vyvinout i vláda.

Zeman má ještě jednu možnost, jak z aféry vyklouznout. Nabalit na ni co nejvíc nejrůznějších verzí a výkladů, jež se navzájem vyvracejí. Čili spustit kanonádu protichůdných lží, mezi které se může zamíchat i pravda. V té palbě se pak už nikdo nevyzná a lidem začne být jedno, co se vlastně událo. Je to metoda ruská, postavit lež i pravdu na stejnou úroveň.

Situace je vážná i ubohá zároveň. Vážný je prezidentův útok na důstojnost jeho úřadu a ubohý je útok na pana Bradyho, vážná je servilita vlády k Číně a ubohý je obsah toho prohlášení. Pokud se vše neobjasní, budeme žít v zemi, jejíž vedení možná přijímá finanční dávky od cizí mocnosti a jejíž prezident vydírá občany s použitím udílení řádů a vyznamenání. To se pak můžeme dočkat, že Řád TGM dostane i Jakeš.

