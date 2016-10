S blížící se zimou přijde další vlna: V Libyi čeká čtvrt miliónu imigrantů

Výrazně narůstá počet imigrantů přicházejících do Evropy, za poslední dva dny vylovili z moře, z mezinárodních vod kousek za hranicemi vod libyjských, deset tisíc dalších imigrantů. A na loď v Africe momentálně čeká 250 000 dalších. Pokud se toto číslo udrží v dalších dnech až do konce roku, bude to znamenat celkem čtyři sta třicet pět tisíc příchozích. Což už je číslo, které se blíží číslům z roku loňského, z roku velké migrační krize. A to jde jenom o imigranty vyrážející z Afriky, protože balkánská trasa je momentálně odstavená.

To, že balkánskou cestou momentálně neproudí davy, je výsledkem opatření turecké vlády. Vlády, jež se krok za krokem stává islamistickou diktaturou s opozicí v kriminálech a se zakázanými médii. Vlády, která chce bezvízový styk do EU, jež svá protiimigrační opatření podmiňuje zrušením vízové povinnosti pro své občany, ale zároveň také vlády, která svými protidemokratickými kroky, čistkami, vězněním opozice a státní cenzurou prakticky znemožnila zrušení vízové povinnosti do Unie.

Proto považuji za vysoce pravděpodobné, že koncem tohoto roku, nejpozději v listopadu, přestane Erdoğan migrační proud do Evropy omezovat a pustí nám sem uprchlíky naplno ve stejných počtech, v jakých přicházeli loni. Když se pak obě trasy sečtou — ta dnes tak žhavá libyjská do Itálie s obnovenou balkánskou trasou přes Turecko —, tak můžeme mít v listopadu a prosinci opravdový malér. Vlnu migrantů, jež může být stejně silná, či dokonce i silnější než ta loňská. Takže je nejvyšší čas začít s budováním záchytných táborů pro žadatele o azyl někde v Africe, nejlépe v Libyi, a okamžitě přestat dovážet uprchlíky z mezinárodních vod našimi vlastními plavidly, jak činíme dnes.

Přestože čísla migrace z prvních tří čtvrtletí vypadají méně hrozivě než ta loňská, já zůstávám optimistou a věřím, že to imigranti ještě do konce roku dotáhnou možná i přes loňský rekord.