Pravidla pro holubí letky: Co by měli vědět vymetači rautů i ti, kdo je pořádají | Reflex.cz

Dřív to bylo jednoduché: chlebíček se šunkou, s vejcem, možná s hermelínem… Jediné dilema, jež holubí letka musela řešit, bylo, co s tím proklatým kusem uzeniny, která se z chlebíčku při hbité konzumaci odporoučela k zemi. Inu nic. Respektive, dělat jako že nic, případně nenápadně odkopnout neposedný kousek jídla pod stůl. A pokud je to katastrofa větších rozměrů, požádat obsluhu, aby ji vyřešila.

Přiměřená a smysluplná porce

Etiketa chování na rautu se nemění už desítky let. Stále platí, že jíst bychom měli začít ve chvíli, kdy je to vhodné, tedy když skončí oficiality a je zjevné, že začíná zábava. Vysloveně trapné je vrhat se na jídlo ještě nepřipravené ke konzumaci nebo zakryté fólií. Rozpaky ale bude vzbuzovat i situace, kdy hosté rautové stoly obcházejí obloukem a do jídla se nechtějí pustit, přestože je zjevné, že čas už nastal. Tohle není milé ani hostiteli, ani kuchaři. Takže ostych stranou, i když nejste zrovna hrdým členem holubí letky.

Na druhé straně se očekává jistá decentnost. I na nejhipsterštější akci je vhodné dodržovat základy etikety, tedy zařadit se do fronty (pokud vznikne), na talířek nandávat z táců překládacím příborem k tomu určeným, dopřát si přiměřenou a smysluplnou porci, tedy nenabagrovat na jeden talíř salát, dezert i srnčí ragú.

Zajímavým sociálním testem je tzv. flying bufet, tedy jídlo roznášené a nabízené hosteskami přímo hostům. Jakmile mezi hosta a jídlo vstoupí lidský prvek, objeví se ostych. Zatímco z rautových stolů nabíráme většinou bez okolků a hojně, přímé konfrontaci s personálem se leckdo z nás trochu děsí a do jídla se nepustí, nebo alespoň ne tak ochotně. Tohle je ovšem problém spíše sociální než gastronomický. Personál je tu proto, aby byl hostům k dispozici, proto s ním komunikujte a ptejte se. Vysvětlí vám, jaké jídlo nabízí, co v něm je a jak ho jíst. Samozřejmě v ideálním případě, v tom horším se bude slečna nablble culit na znamení, že fakt netuší.

Efektní a fotogenické

Roznášené jídlo v podobě tzv. finger food (ke konzumaci postačí ruce, případně napichovátko či lžička) by mělo být dostatečně atraktivní, mělo by zaujmout, vzbudit pozornost, či dokonce zvědavost. Tohle je ambice většiny osvícených klientů, nabídnout na své akci něco neokoukaného, co bude v ideálním případě i originálně chutnat, nebo alespoň prostě chutnat. Na raut si nejdeme nacpat břicho, na raut jdeme, protože nás hostitel pozval, chceme tam být viděni, chceme se s někým vidět, chceme vidět, co tam prezentuje… Jídlo je na rautu jako nezbytný sociální doplněk, rozptýlení a zpestření. Proto by jídlo mělo být rafinované a také by mělo uspokojit vegetariány, vegany i všežravce. A mělo by být fotogenické, to v každém případě. Jedině pak se objeví na sociálních sítích a díky tomu budou všichni v přilehlých sociálních bublinách vědět, že jste dělali mejdan století. Přestože nepozvete holubí letku.

Recept: Dezert s jedlou hlínou

Je to efektní dezert, jenž nestojí mnoho úsilí a nadělá spoustu parády. A uplatníte ho třeba na rodinných oslavách nebo party s přáteli.

Mražené bobulové ovoce pomalu svařte s pár lžícemi cukru, tekutina by se měla zredukovat, vznikne směs kašovité konzistence. Mascarpone smíchejte s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem (jak sladké to chcete, záleží na vás), pak vmíchejte ušlehanou smetanu, na dva díly mascarpone jeden díl šlehačky. Kakaové sušenky rozmixujte v robotu s kouskem studeného másla, vznikne drobenka připomínající hlínu. Můžete také použít kombinaci: sušenky, vločky, kakao, kokosový olej. Do malých skleniček pak dejte vrstvu krému, na to ovoce, pak „jedlou hlínu“ a do ní zapíchněte snítku máty nebo meduňky. Obzvlášť dobře bude dezert vypadat v kelímkách na kávu nebo v malých terakotových květináčích vyložených pečicím papírem.