Jehovistka porodila dítě a odmítla krevní transfuzi. Do týdne byla mrtvá

Eloise Dupuisová, sedmadvacetiletá prvorodička, zemřela v Québecu zkraje roku 2016. V porodnici měla podstoupit císařský řez. Jenže když šla na sál, začala opakovat lékařům své přání: nechtěla žádné krevní transfúze. A důvod? Byla členkou sekty Svědci Jehovovi. Eloise Dupuisová zemřela necelý týden poté, co porodila.

Případ vyvolal v Kanadě velký ohlas. Případ se totiž dostal až před soud, který měl před sebou otázku, zda žena měla právo odepřít léčbu pomocí krevní transfuze, nebo ne. Lékaři ženu varovali, že pokud transfuzi odmítne, může zemřít. Žena však odmítla i přes toto varování. Québecký koroner Luc Malouin navíc uvedl, že v souvislosti s vírou zemřeli v nedávné době další dva lidé, kteří odmítli krevní transfuzi. Oba se přitom odvolávali na svou víru.

Podle québeckého civilního práva může dospělý, který je příčetný a při vědomí, odmítnout jakoukoliv jemu nabízenou léčbu. Koroner proto uvedl, že personál nemocnice neměl při vědomí tohoto ustanovení jinou možnost než ženinu přání vyhovět. Případ obou ostatních dvou osob je velmi podobný případu smrti Eloise Dupuisové. V obou případech se jednalo o ženy-rodičky, které zemřely na následky císařského řezu poté, co odmítly krevní transfuzi.

Tyto případy zbytečných úmrtí vyvolávají debatu, zda by nebylo kvůli pomatenému jehovistickému „náboženství“ změnit zákon. Ozývají se hlasy, které podporují tezi, že by v akutních případech, kdy hrozí smrt pacienta či pacientky, měla být pacientovi podána transfuze i přes jeho nesouhlas. Tento názor však odporuje právu svobodné volby pacienta, který by se měl mít možnost vyslovit, zda chce či nechce být léčen.

Svědkové Jehovovi jsou světově nejrozšířenější sektou, která svým následovníkům vštěpuje do hlavy všemožné nepravdy či překroucené interpretace Bible. Podle jejich výkladu Bible Jehova zakazuje, aby se při léčbě užívala krev. Proto také odmítají transfuzi. Jehovisté také například tvrdí, že Ježíš nezemřel na kříži, ale na kůlu.