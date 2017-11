Martin Stropnický nechce být ministrem, protože míří jako velvyslanec k NATO do Bruselu

Andrej Babiš po volbách několikrát opakoval, že „jeho“ ministr obrany Martin Stropnický, který byl i lídrem kandidátky hnutí ANO v Praze, nechce ve své misi pokračovat a že nastoupí na jinou pozici. Babiš má v tomto případě pravdu. Jenže tou novou pozicí není šéf diplomacie, jak spekulovala některá média, ale pro Stropnického by to měl být velvyslanecký post v Bruselu. Měl by se stát šéfem Stálého zastoupení České republiky při NATO.