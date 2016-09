Česká čtvrť v Iowě se bojí záplav, lidé musí opustit domovy

"Všichni jsme naprosto zničeni z toho, co se děje. Někteří z nás tím prošli už v roce 2008, kdy přišli o hodně. Tentokrát máme alespoň šanci vynést věci a nenechat je všechny na místě jako posledně," řekla televizi KCRG prodavačka starožitností Diane Drahosová s odkazem na ničivé povodně před osmi lety.

Drahosová se sotva vzpamatovala ze ztráty domu, která ji postihla v roce 2008. Nikdo podle ní nečekal, že povodně přijdou znovu a tak brzy. "A teď je to tady."

Some last minute flood preparation is happening in the Czech Village. Most businesses stuff cleared out. @KCRG pic.twitter.com/7HG66KufgP