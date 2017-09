Robert Rosenberg o legendě světového porna: S Roccem Siffredim jsme točili 27 hodin v kuse

Pět tisíc sexuálních partnerů. Patnáct set filmů. Třicet let v branži. To byla životní cesta italského hřebce, titána filmů pro dospělé. Svou pornopouť zakončil dnes třiapadesátiletý Siffredi svérázným dokumentem Rocco. Jak vnímá známějšího kolegu a kamaráda král českého porna Robert Rosenberg?

Premiéra

Ať jde o jakoukoli oblast lidské činnosti, setkat se s mistry daného oboru s sebou zpravidla nese moře času a dřiny. Často se to ani nemusí vůbec povést. To však není případ Roberta Rosenberga. S italským hercem se viděl na placu již v prvních měsících kariéry. „Začal jsem točit v roce 1993 a hned snad druhá produkce byla u něj. Takže v podstatě na začátku.“

S hodnocením charakteru Siffrediho je to ovšem složitější. „Je zvláštní. Nelíbí se mi moc jeho přístup, jak se chová k ženskejm,“ říká bez bázně a hany rodák z Trutnova. Vzápětí ale dodává: „Na druhou stranu ho obdivuju v tom, jak se dokázal marketingově prodat, jak dokázal porno vyšvihnout. A asi je to jeden z mála lidí, kterej na tom dokázal vydělat peníze a uchovat je.“

Rekordmani

Následně hvězda nejen domácího pornoprůmyslového rybníčku přemýšlí nad Italovou výjimečností. Kromě solidního zevnějšku, nadstandardního penisu a slušné jazykové vybavenosti dochází k podstatě porna. „Jde o hraní. Rocco uměl výborně hrát. Plno lidí si myslí, že to je jen o sexu, ale tak to není.“

Společného hraní si užili spoustu. Nicméně jedna tvorba byla přece jen extrémní a neopakovatelná. Šlo o maratónské orgie během natáčení filmu Rokenrol Rocco z roku 1997. „Tam se nám podařilo souložit dvacet sedm hodin v kuse! Tvrdí se, že je to světovej rekord. Nikdo to sice nezapisoval. A nám vlastně ani o ten rekord nešlo. Ale bylo to fakt velký. Všechno bez podpůrnejch látek. Tenkrát se na to natáčení sešla top scéna. Byla to taková soutěž. Nakonec jsme to vydrželi dva.“

Možná vás překvapí, že mezi maratónci nakonec absentoval Siffredi, z něhož chtěla mít matka původně kněze. „Rocco tam byl jako producent. Střihnul si tam nějakou malou scénku, ale hlavně to měl celý na starost.“

Tisíc pinďourů

Pornoherec, jehož pravé jméno zní Rocco Antonio Tano, již dokument o své ďábelské sexualitě má. Bude ho následovat tuzemská ikona? „Nějaké návrhy tam byly. Já si ale myslím, že nejsem takovej exhibicionista jako on. A asi nejsem tak zajímavej.“

Dvaačtyřicetiletý milovník bojových sportů zajímavý rozhodně je. Kromě boxerské školy, absolvování trenérských kursů či základního studia psychologie nezanevřel v současnosti ani na segment porna. „Já to porno musím sledovat. Protože dostávám pořád nějaký videa, ať se kouknu, co si o tom myslím, jak to podle mě funguje a tak. Nicméně samotný točení je pro mě uzavřená kapitola.“

Potetovaný rebel už svůj nástroj rozkoše před kamerou ukazovat nebude. Fanoušci však nemusí truchlit. Ba co víc, mohou ho mít jen pro sebe. Chystá se totiž odlitek Rosenbergovy ztopořené chlouby, jež blíže „poznala“ více než 4000 žen. „Odlitek už je v Číně a vyrábí se. Takže teď se to řeší, aby se stihla do Erotickýho veletrhu první várka. Bude to tisíc odlitků. Cenu ale zatím říct nedokážu,“ dodává na závěr…