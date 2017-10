Politické vize lze říkat i bez populismu aneb Jak akademik Petr Fiala věří v novou budoucnost své ODS

Dosud posledním lídrem parlamentní strany v České republice, který před volbami vydal svoji knihu, je předseda ODS Petr Fiala se svým počinem „Profesor na frontové linii“. Kniha je to pozoruhodná nejen z hlediska formy, ale i obsahu. Vyšla sice ještě před volbami a tedy s jasným cílem ovlivnit či získat voliče, přesto neobsahuje žádná hesla a fráze opsané z předvolebních programových brožur. Neobsahuje ani takřka žádné srovnání či vymezení vůči jiné straně či stranám, přesto je z odpovědí Petra Fialy patrné, v čem je jeho strana jiná než politická konkurence a co by změnil či chtěl zachovat, pokud by se dostal k moci.