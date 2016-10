12 dnů do voleb v USA: Prezidenta už volily miliony Američanů!

Prezidenta už volily miliony Američanů!

Mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem či dalšími „třetími“ kandidáty se už rozhodlo více než třináct milionů Američanů. Ano, slyšíte dobře. Volebním dnem je opravdu až 8. listopad, který odpovídá americké ústavní definici, podle níž se prezident vybírá vždy „první úterý po prvním pondělí v měsíci listopadu.“ Jenže Spojené státy americké na rozdíl třeba od České republiky znají něco, co se za mořem jmenuje „early voting“ a co bychom u nás mohli přeložit jako „dřívější hlasování.“

Jak ulehčit hlasování

To voličům umožňuje volit dříve než v určený volební den. Pomáhat to má zejména těm, kteří ve volební den pracují a měli by problém dostat se v čas do volební místnosti. Podobně má být dřívější hlasování prostředkem, jak umožnit volební akt těm, kteří se v rozhodující den nacházejí mimo svůj domovský stát. To se týká zejména studentů či vojáků.

Konkrétní úpravu předčasného hlasování stanoví každý stát americké Unie. Hlas tak voliči mohou většinou poslat úřadům poštou nebo ho osobně odnést v předstihu před volebním dnem do speciálně vybraných volebních místností. Rozdílné je v jednotlivých státech také to, kdy dřívější hlasování začíná. Třeba v Minnesotě, Vermontu či Wyomingu je to dokonce čtyřicet a více dnů před 8. listopadem. To samozřejmě důležitě ovlivní volební výsledek, protože mnozí odevzdali hlas v situaci, která se bude výrazně lišit od té těsně předvolební.

Padne rekord

V posledních dnech americké úřady přijímají denně po celých Spojených státech asi milion hlasů. Dnes se například celkový počet těch, kteří už hlasovali, zastavil na třinácti a půl milionu voličů. Na Floridě takto již volilo dva a půl milionu lidí, v Kalifornii milion a půl. Podle zveřejněných statistik se zdá jasné, že letos padne dosavadní rekord v počtu těch, kteří využili dřívější hlasování. Před čtyřmi lety takto hlasovalo přes třicet milionů voličů. Pro srovnání je třeba uvést, že v roce 2012 amerického prezidenta vybíralo 129 milionů oprávněných voličů, takže dopředu hlas odevzdal zhruba každý čtvrtý.

Výhoda spíše pro demokraty

Experti předpokládají, že více „předčasných“ voličů bude výhodné spíše pro demokraty a Hillary Clintonovou. Vyvozují to hlavně z předpokladu, že Demokratická strana má aktuálně lepší strukturu kampaně, která na nejnižší úrovni verbuje lidi k volbám. Kromě těch, kteří jsou v den voleb neschopní odevzdat hlas z objektivních důvodů, totiž chodí dopředu hlasovat i ti, kteří jsou pevně přesvědčení straníci. A právě ty „vyrábí“ to, čemu se v Americe říká „ground game“ - kampaň mezi jednotlivými občany. Na druhou stranu, ale nezapomínejme, že letošní volby staví na hlavu všechny papírové předpoklady. Definitivní výsledek proto poznáme již jen za 12 dnů.