Antonín Dvořák jako řezník a proč se nikde nepíše o komiksu Rychlé pípy

Když už má Antonín o hudbě pohovořit, stane se tak na pohřbu: Při své práci se chtě nechtě musím setkávat se smrtí. Přestože ji dělám spoustu let, pokaždé se mě v okamžiku zániku života zmocní posvátná hrůza. Domníval jsem se, že smrt je definitivní a že neexistuje nic, co by ji přemohlo. A přece! Je to hudba.

Knížka je však opravdu zejména kuchařkou a najdeme tu kompletní sadu základních receptů na jídla z masa (a kostí), zeleniny je pomálu; jedná se zejména o cibuli a česnek. I grafik ctil nové Dvořákovo povolání a tak je vizuální podoba velmi pepito…

Ivan Hlas zatím hudebníkem zůstal. Na desce Krásnej dar se vrátil k deseti svým starším písním, které kytarista Norbi Kovács opatřil novými aranžmá a tak čistě akustická podoba alba se neliší od koncertního provedení. Trio hudebníků doplňuje Olin Nejezchleba, hráč na violoncello a další nástroje s basovým laděním.

Dodejme snad jen, že Ivan Hlas měl to štěstí, že se z některých jeho písní staly velké hity a tu smůlu, že nás s nimi rádia potom trápila řadu let. Proto je pochopitelné, že se vrací i k jiným kouskům s nadějí, že si jich všimnou i jiní než skalní fanoušci.

Neúplné encyklopedie bez vtipálků



Studoval jsem poslední dobou řadu encyklopedií o českém komiksu, kterých za poslední roky vyšla (díkybohu) celá řada. Je to pěkné a poučné čtení, přesto mám, jako v žádném případě ne-odborník, jednu vážnou výhradu. V žádné z těch knih jsem nenarazil na zmínku o komiksu Rychlé pípy, který kreslil Michal Hrdý.

Michal, vystudovaný sklář a excelentní kreslíř (jeho kresba je mimochodem velmi podobná té Velíškově, oba totiž chodili do stejné lidušky a sedávali v jedné lavici) byl jako celá řada kolegů velký fanda na foglarovky a tak z původní hospodské zábavy, zkoušení se ze znalostí komiksu Rychlé šípy, postupně vznikl nápad udělat si o legendární pětici komiks vlastní.

V devadesátých letech vyšla většina dílů v časopise Škrt a jeden z příběhů dokonce posloužil jako předloha pro režijní cvičení na pražské FAMU. Režisér Pavel Göbl podle příběhu nazvaného Dobrodružství na vosím vrchu natočil operu!

Nevím proč nás, vtipálky, občas do těch encyklopedií nezařadí. My jsme jim nic neudělali. Mimochodem, i Honza Vyčítal byl komiksář, jeho hrdina se jmenoval Kamenáč Bill.