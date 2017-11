Další buzerace: Praha 1 chce plošný zákaz pití alkoholu

Domino zákazů padá ještě o další kousek dál. Poté, co zakázali kouřit v hospodách, chce nyní Praha 1 plošně zakázat pití alkoholu na veřejnosti. Ne na vybraných místech jako nyní, ale po celém svém území. Jde o další kamínek do mozaiky nesvobody, kterou autority nemilosrdně skládají kolem občanů jako mříže.

Pražský obvod číslo 1, tedy obvod, kde najdeme Pražskou památkovou rezervaci, připravuje důslednou kimirsenizaci pražských ulic. Podle novely vyhlášky, která právě je v připomínkovém řízení a kterou musí po novém roce schválit pražské zastupitelstvo, má být na Praze 1 v celé rezervaci zakázáno pití alkoholu na ulici, a dokonce i jen pohyb s otevřenou lahví alkoholu. Netýká se zahrádek restaurací.

"Je to na popud obyvatel Prahy 1 a jejich stížností a hluku v ulicích. Alkoholová turistika je noční můrou obyvatel centra města," zdůvodnil návrh vyhlášky starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Připomínám pro fanoušky TOP 09, strany vydávající se za hlas městských vzdělaných lidí, že pan starosta, který chce takto brutálně omezit samu podstatu nočního života v Praze, starostuje právě za tuhle partaj. Návrh však vypadá, jako by byl z pera nějakého komunistického papaláše z osmdesátých let, takže TOPce gratuluji k jejímu reprezentantovi. Už v současné době je ve více než padesáti ulicích Prahy 1 zakázáno pít na ulici alkohol. Nyní to má vyhláška zakázat plošně. Přitom - rekreační funkce centra (libovolného) velkoměsta je nezpochybnitelná, a v naší kultuře patří k rekreaci zcela neodmyslitelně alkohol. To pan starosta asi chápe - na zahrádkách restaurací stojících v „zakázané zóně“ se bude smět chlastat klidně dál.

Asi že ti sedící v restauraci platí v hospodě, tak smějí. Zato ti, kdo si chtějí koupit láhev vína a vypít si ji s partnerkou někde v parku na lavičce a oddávat se romantice, mají smůlu. Podobně jako ti, kdo by si chtěli vzít plechovku piva k posezení u řeky. Zákaz je jednoznačně buzerační neomarxistické svinstvo, které představuje další drobné okleštění lidských svobod v této zemi. Je opravdu smutné, že se na nich podílí právě TOP 09, která má jinak plnou hubu občanských svobod a jejich obhajoby. A je to nejen smutné, ale i anticivilizační. Posedět si ve městě s lahví je součástí běžného městského života, je to v podstatě přirozené právo - a na zahrádkách hospod budou pražští zastupitelé toto právo ctít. Pokud si však jako v hospodě to právo člověk nezaplatí, tak jej novou vyhláškou ztrácí. Takže prosím pana Lomeckého, aby - když už má potřebu někoho protialkoholově vychovávat - zakázal chlastat Kalouskovi. Ale plošný zákaz konzumace alkoholu na ulicích pražské rezervace je nepřijatelná komunistická buzerace.