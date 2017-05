Utajený audit ministerstva financí: Dotace na Čapí hnízdo byla velmi sporná, rozhodne Evropská komise | Reflex.cz

Základním problémem získání dotace Farmou Čapí hnízdo je to, že firma zřejmě byla propojena se skupinou Agrofert. Typ dotace, kterou Farma získala, má totiž být podle pravidel EU udělován jen malým a středním firmám, jež nejsou součástí a nejsou propojené s velkými podniky.

Audit poukazuje na nadstandardní služby, kterých se Farma Čapí hnízdo těšila ze strany Agrofertu. Například úvěrového ručení od koncernu, přičemž roční úplata se měla rovna jen 1,5 procenta z nesplacené části úvěru. To je extrémně nízko a podle auditorů neodpovídá riziku projektu. Pro srovnání: Slavné Babišovy jednokorunové dluhopisy měly roční úrok šest procent.

V auditu se praví, že auditorský tým je přesvědčen, že až na jednu výjimku prokázal propojení Farmy a Agrofertu.

„... Auditní orgán spatřuje riziko, že AGROFERT HOLDING a.s. mohl být jednou hospodářskou entitou s Farmou Čapí hnízdo, a.s., a auditovaná osoba by neměla být brána jako MSP [malý a střední podnik — pozn. aut.] a z tohoto důvodu by nebyla způsobilým příjemcem [dotace]…,“ praví zpráva auditorů ministerstva.

V závěru zprávy auditoři jakoby zpochybňují prokazatelnost svých výhrad, zároveň konstatují, že jim auditovaný subjekt nedodal poptávané dokumenty (to v té době znamená, že jim je nedodal jejich šéf Babiš).

Auditoři také zmiňují problematické plnění jedné z podmínek udělení dotace, jež říká, že podpora je nezbytná pro uskutečnění projektu. Tato podmínka zjevně nebyla splněna, neboť dotace činila relativně malou část celého projektu, a navíc Farma měla celou dobu zázemí Agrofertu.

Zpráva konstatuje, že konečné posouzení náleží do pravomocí Evropské komise.