Ekonom Vladimír Pikora pro Reflex: Odstupující vláda se chlubí, ale nemá čím. Zasela mezi lidi zášť a udavačství | Reflex.cz

Vláda, která jde po krku živnostníkům a drobným podnikatelům s filozofií, že stejně všichni kradou a stejně jsou malé firmy k ničemu, prostě nemůže mít vicepremiéra, nad nímž se vznáší dvaadvacet otazníků kolem jeho podnikání, zbohatnutí a placení daní. Tedy – vlastně může, ale neměla by.

A teď se hraje velká šachová hra: Všichni mohou ztratit i získat a zvrátit vývoj preferencí posledních měsíců. Sobotka i vicepremiér Babiš ukázali, že umějí zaskočit odvahou. Babiš jen pokračuje v předvolební kampani a situaci komentoval slovy: „Tímhle činem pan premiér ničí jednu z nejúspěšnějších vlád po revoluci.“ Jenomže další společná vláda už nebyla možná, protože ačkoli byli Sobotka s Babišem v jedné vládě, Sobotka systematicky ztrácel, zatímco Babiš získával. Takže jeden musí z kola ven.

Vládě se v ekonomice podařilo mnoho věcí. Jako první vláda po více než dvaceti letech dokázala alespoň v jednom roce hospodařit s přebytkem. Dokázala taky snížit nezaměstnanost. To jsou ohromné úspěchy. I když – vážně to jsou její úspěchy?

Kazem na kráse je, že k obojímu přišla jak slepý k houslím. Přebytek vygenerovala tím, že neinvestovala a přesunula výdaje z jednoho roku do druhého. Po zázračném a neplánovaném loňském přebytku už letos hodlá hospodařit s deficitem.

Nízká nezaměstnanost je zase dána především příznivým středoevropským vývojem. Zatímco podle Eurostatu má celá Evropská unie nezaměstnanost na 8,0 %, my ji máme na 3,2 %, tedy nejnižší v celé unii. Úžasné. Ale je to dáno tím, že Němci mají nezaměstnanost nejnižší od znovusjednocení Německa v roce 1990 a také pod čtyřmi procenty. Kdyby německá nezaměstnanost rostla, naše poroste taky. Nemusíme se bít do prsou, jde to mimo nás, jsme jen německými subdodavateli.

A pak jsou tu i nepovedené věci. Tak třeba, že ekonomika zpomaluje. V HDP na hlavu a ve mzdách stále výrazně zaostáváme za západní Evropou. V tisícovce nejbohatších lidí planety přesto přibývá Čechů, takže nůžky ve společnosti se rozevírají. Lidé jsou naštvaní, už zase tu máme mizernou náladu. Vládě se podařilo obnovit mezi lidmi závist, zášť a udavačství – krom jiného i tím, že „všeci kradnú“, a tudíž na ně musíme nasadit EET. Nálada je přitom pro ekonomiku klíčová. To je jeden ze skutečných motorů růstu společnosti.

Zajímavé je, že koruna na demisi vlády zareagovala jen mírným oslabením a jen na pár minut. To jinými slovy znamená, že demise byla sice překvapivá, ale přesto pro spekulanty, investory a podniky nepodstatná. Ještě jinými slovy: V jejich očích už stejně vláda nevládla. Jen se čekalo na volby a rozdávaly se dárky. Jestli totiž bude v ČR vládnout Sobotka nebo Babiš, je pod rozlišovací schopnosti Londýna — ani jeden neudělal a neudělá zásadní změny směřování země. Kdo chce velkou změnu, musel by volit někoho, kdo zatím není v Parlamentu.