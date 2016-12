Babišova účtenková loterie bude jako kadibudka. Přiletí pár hladových much, zabzučí si a už se nevrátí

Zatím tedy usuzuji jen z toho, co proniklo do novin. Tedy, že se má losovat jednou měsíčně a za celý rok se má mezi sběratele účtenek „rozdat“ 65 milionů korun. A někdo snad bude mít i takovou kliku a vyhraje auto. Nevím nevím, ale pro Čechy, kteří ročně roztočí v hazardu přes 150 miliard korun, tohle asi moc velké terno nebude, že?

Když to rozpočítáme, vyjde nám, že v každém měsíci v roce na výhry půjde zhruba 5,417 milionu korun. Za měsíc mohou být teoreticky (ale myslím, že i reálně) vydány od obchodníků desítky milionů účtenek. Pokud by je všichni jejich majitelé nějakým způsobem přihlásili do soutěže, pravděpodobnost výhry je méně než miniaturní. A aby to bylo nějaké lákadlo, výhry by musely být nejméně alespoň v řádu několika set korun či tisíců korun, čímž se nepravděpodobnost výhry ještě zvyšuje. Nicméně si však nejsem jist, zda je úplně v pořádku, aby stát rozdával peníze z pokladny všech daňových poplatníků do nějaké hry nebo delegoval to na firmu, která to bude dělat za něj.

Dále tu chybí další důležité informace. Kolik bude výher na jednotlivé losování? Budou tyto výhry daněny? Kdo bude vybírat případné věcné ceny do soutěže? Podle jakých podmínek se budou ceny vybírat či porovnávat? Připouštím, že všechny tyto záležitosti mohou být součástí podmínek výběrového řízení a potenciální uchazeči předloží své vize. Ale když vezmeme, kolik je silných loterijních nebo hazardních subjektů v zemi, jaký je jejich obrat, tak nevím, co by je vedlo k nějaké miniaturní státní zakázce za „pár drobných“. Tu získá samozřejmě ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Jediná tato věta je na tom celém nesmyslu zcela v pořádku.

Další otázkou budou samotné posílání účtenek. Zcela jistě budou fungovat mobilní aplikace či webové stránky, kam se to bude nahrávat. Ale jsem pak zvědav, jak (a jestli vůbec) se do loterie bude hlásit nějaká babička z venkova (prosím neplést s 87letou důchodkyní z Kladna, která s Andrejem Babišem ladila pozměňovací návrhy k celému systému EET), která s počítačem neumí, má starou Nokii (pokud vůbec) a její jedinou možností, jak poslat účtenky do loterie je jít s nimi na poštu. A ta také, jak víme, není zadarmo.

Samozřejmě, že tento Babišův „trhák“ si najde své příznivce. Češi jsou od přírody soutěživí a každá výhra vždy potěší. Někdo kvůli tomu třeba bude chodit nakupovat i nadesetkrát, aby měl více účtenek a za měsíc jich pošle do slosování sto. Příští měsíc opět sto a stejně nic nevyhraje. Takže se na to brzy vykašle. A většina lidí to bude ignorovat od samého začátku. Takže celá slavná loterie EET bude připomínat kadibudku, která jak známo vždy pár much přitáhne. Mouchy, mušky i masařky si zabzučí, zatřou si nožkama, některé si třeba i čichnou k obsahu a pak postupně všechny odletí. Některé z nich třeba přiletí ještě jednou nebo dvakrát. Ale potřetí už se žádná z nich nevrátí. A nebo to snad všechno bude úplně jinak...?